Reus als TV-Experte beim BVB-Spiel

SID 05.12.2025 • 13:14 Uhr Der langjährige Dortmund-Profi übernimmt einen Job als TV-Experte.

Der langjährige BVB-Profi Marco Reus wechselt am Mittwoch die Perspektive.

Er wird als Experte bei der DAZN-Übertragung des Champions-League-Spiels von Borussia Dortmund gegen den FK Bodö/Glimt tätig sein. Dies teilte DAZN am Freitag mit.

Ex-BVB-Profi Reus spielt mittlerweile in den USA

Reus unterstütze „am Spielfeldrand im Vorlauf sowie in der Nachberichterstattung mit seinen fachlichen Einschätzungen“. Die Übertragung beginnt um 20.15 Uhr, der Anstoß erfolgt um 21.00 Uhr.

Der 36 Jahre alte Reus hat von 2012 bis 2024 für den BVB gespielt, mittlerweile ist der in den USA für Los Angeles Galaxy aktiv.