Slot über Salah-Kommentare: „Überhaupt nicht so empfunden“

SID 08.12.2025 • 20:31 Uhr Der Teammanager äußert sich zu den kritischen Aussagen des ägyptischen Superstars.

Trotz des durch Mohamed Salah angezettelten „Bürgerkrieges“ beim englischen Fußball-Meister FC Liverpool sieht Teammanager Arne Slot sein Verhältnis zum Superstar weiter intakt. „Er hat jedes Recht, so zu empfinden, wie er empfindet, aber er hat nicht das Recht, das mit den Medien zu teilen“, sagte der Niederländer auf der Pressekonferenz vor dem Duell in der Champions League am Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) bei Inter Mailand: „Ich habe das überhaupt nicht so empfunden.“

Salah hatte sein Verhältnis zu Slot in Leeds als zerrüttet beschrieben. „Es fühlt sich an, als hätte der Klub mich unter den Bus geworfen“, sagte er und deutete einen Abschied an. Die britische Presse schrieb von einem „Bürgerkrieg“. Der Grund des Ärgers: Salah stand in den jüngsten drei Ligaspielen nicht in der Startelf.

Auch beim italienischen Vorjahresfinalisten wird das der Fall sein. Trotz Salahs Teilnahme am Abschlusstraining strich Slot den Ägypter aus dem Kader. „Es war für mich überraschend, als ich seine Kommentare nach dem Spiel gehört habe“, sagte Slot: „Meine Reaktion darauf ist klar, und deswegen ist er heute nicht bei uns.“