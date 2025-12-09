Woltemade-Ansage vor Deutschland-Rückkehr: "Freue mich darauf, morgen zu gewinnen"

SID 09.12.2025 • 17:17 Uhr Newcastles Nick Woltemade steht vor seinem ersten Champions-League-Spiel auf deutschem Boden - und will seinem Team zum Auswärtssieg verhelfen. Vor dem Spiel in Leverkusen zeigt er sich selbstbewusst.

Nick Woltemade fiebert seinem ersten Champions-League-Spiel auf deutschem Boden mit großer Vorfreude entgegen.

„Es ist sehr schön, ich freue mich sehr nach Deutschland zu kommen“, sagte der gut gelaunte Angreifer von Newcastle United vor der Partie bei Bayer Leverkusen am Mittwoch (ab 21.00 Uhr im LIVETICKER) - und fügte ambitioniert an: „Mit meinen alten Teams lief es hier nicht so. Ich freue mich darauf, morgen zu gewinnen.“

Mit dem Premier-League-Klub will der deutsche Nationalstürmer in Leverkusen den wohl entscheidenden Schritt Richtung K.o.-Phase machen.

Dass in Deutschland ein besonderer Druck auf ihm lastet, stört den 23-Jährige nicht. „Ich schaue nur auf mich selbst. Das hilft mir am besten“, sagte Woltemade, der sich in Newcastle schon gut integriert hat und sich „wie zu Hause fühlt“.

Champions League: Woltemade von Trainer gelobt

Sein Trainer Eddie Howe lobte Woltemade in den höchsten Tönen. „Er macht es brillant. Er ist eine tolle Person, ein toller Charakter“, sagte Howe, der dem gebürtigen Bremer einen „britischen Humor“ attestierte und sportlich hinzufügte: „Es wird noch so viel von ihm kommen.“