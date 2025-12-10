Woltemade reagiert auf kuriose Dating-Frage

SID 10.12.2025 • 06:06 Uhr Vor dem Königsklassen-Duell gegen Leverkusen muss sich Newcastle-Stürmer Nick Woltemade einer Frage zu seinem Liebesleben stellen.

Ein Reporter wollte es ganz genau wissen - und brachte Nick Woltemade mit einer Frage über dessen Datingleben doch etwas in Verlegenheit. „Nein. Ich habe so viele Spiele, ich habe noch niemanden getroffen“, sagte der deutsche Stürmer von Newcastle United und musste auf der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel in der Champions League bei Bayer Leverkusen am Abend (ab 21 Uhr im LIVTICKER) herzlich lachen.

„Ich weiß nicht, warum jeder darüber redet“, es sei eben nicht so einfach, sich einzuleben, Fußball zu spielen und gleichzeitig jemanden kennenzulernen. „Ich denke, das ist ganz normal, wenn du in ein neues Land kommst“, sagte Woltemade - und erklärte anschließend der versammelten englischen Presse in der BayArena noch den deutschen Begriff „WG“. Eine Wohngemeinschaft sei, „wenn du mit deinem besten Freund zusammenwohnst. Viele Leute machen das - und ich auch.“

Woltemade begeistert seinen Coach

Schon auf dem Weg zur Pressekonferenz hatten Woltemade und sein Teammanager Eddie Howe offenbar viel Spaß. „Ich hatte gerade eine halbe Stunde das Vergnügen mit ihm“, erzählte Howe. Über die Bundesliga und die deutsche Mentalität habe er seinen Stürmer ausgefragt, aber in erster Linie viel mit ihm gelacht.

„Er hat britischen Humor“, adelte der Engländer den gebürtigen Bremer. „Das war eins der ersten Dinge, die mir an ihm aufgefallen sind. Er kam zu uns und hat sich direkt wohlgefühlt mit seinem einzigartigen Humor. Er bringt die Leute hier zum Lachen.“

Vergleich mit Peter Crouch

Das stellte Woltemade vor den Reportern in Leverkusen auch auf Englisch einmal mehr unter Beweis. Es sei „das schönste Kompliment, das du kriegen kannst“, sagte der 23-Jährige über die Aussagen seines Coaches. Anschließend ging es um sein Privatleben, seine Rückkehr nach Deutschland - und seine verblüffende Ähnlichkeit zu Englands Stürmerikone Peter Crouch.

„Als ich jung war und mit 16 Jahren bei Bremen zur ersten Mannschaft kam, haben mich alle Crouchy genannt“, sagte Woltemade: „Nicht wegen meines Spielstils, sondern weil ich wie er aussah. Ich war auch dünn und groß. Aber wenn ich ehrlich bin, ich bin Jahrgang 2002, ich war zu jung und habe nicht so viel gesehen von ihm.“