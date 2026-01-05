Champions League statt Moselstadion

Moritz Pleßmann 05.01.2026 • 18:22 Uhr Mateo Biondic vollzieht einen spektakulären Wechsel zum belgischen Meister Union Saint-Gilloise. Zuvor spielte dieser noch in Liga vier. Nun könnte er auf den Spuren von DFB-Star Deniz Undav wandeln.

Champions League statt Regionalliga. Spiele gegen europäische Größen anstelle des SV Sandhausen und Sonnenhof Großaspach. Was sich anhört wie ein Traum, könnte für Mateo Biondic zur Realität werden.

Denn: Der 22-jährige Deutsch-Kroate vom SV Eintracht Trier wechselt tatsächlich zum belgischen Meister und Champions-League-Teilnehmer Union Saint-Gilloise. Zuvor hatte unter anderem Transferexperte Fabrizio Romano über den bevorstehenden Wechsel berichtet.

„Es ist ein Traum. Früher habe ich mit meinen Teamkollegen immer „Here we go!” (Romanos berühmte Catchphrase) gescherzt, jetzt postet Fabrizio Romano über mich. Zeit, mich weiterzuentwickeln und alles zu geben, was ich habe“, scherzte Biondic selbst über seinen Wechsel.

Spielt Biondic bald in der Champions League?

Die Chance für ihn, noch in dieser Saison Königsklassenluft zu schnappen, ist durchaus gegeben.

Saint-Gilloise steht aktuell mit sechs Punkten auf Rang 27. Bei zwei ausstehenden Partien und einem Zähler Rückstand ist das Erreichen der Playoffs (Plätze 9 bis 24) in Reichweite.

Nur beim Einzug in die Playoffs könnte Biondic schon in dieser Saison in der Champions League debütieren. Denn Neuzugänge dürfen in den internationalen Wettbewerben erst in der K.o.-Phase nachgemeldet werden.

Bei den letzten beiden Spielen, die es nochmal richtig in sich haben, muss er also erstmal zuschauen. Die Belgier reisen zunächst zum FC Bayern nach München, ehe sie Atalanta Bergamo im heimischen Stadion empfangen.

Biondic: Ausbildung bei Hannover und Schalke

Der Offensivspieler, der aus Lemgo stammt und bei Hannover 96, Schalke 04 und dem SC Paderborn ausgebildet wurde, zeigte beim Regionalligisten aus Rheinland-Pfalz in dieser Saison starke Leistungen. In 17 Spielen erzielte er sieben Tore und legte fünf weitere Treffer auf.

Biondic kam im Sommer 2023 auf Leihbasis zum Traditionsklub aus Trier. Im Jahr zuvor hatte er für den SC Verl sein Profidebüt in der dritten Liga gegeben. Mit der Eintracht gelang ihm gleich in seiner Premierensaison der Aufstieg aus der Oberliga in die Regionalliga Südwest.

Bis zum Jahresende gelangen dem 1,90 Meter großen Mittelstürmer dabei zehn Scorerpunkte in 21 Partien. Er war mitverantwortlich dafür, dass Trier mit nur einer Niederlage nach 24 Spielen an der Spitze der Liga stand.

Verantwortliche in Trier von Biondic begeistert

Doch dann der Schock: Biondic verletzte sich Anfang 2024 schwer und riss sich die Achillessehne. Die Saison war für ihn beendet.

Er kehrte zurück, und seine Leihe wurde verlängert. Die Treffsicherheit in der neuen Liga fehlte ihm allerdings zunächst. Kleinere Verletzungen und Rückschläge hielten ihn bei einem Treffer.

Doch Trier sah offenbar sein Potenzial, verpflichtete ihn im Sommer des letzten Jahres fest und stattete ihn mit einem Vertrag bis Juni 2027 aus.

„Wir haben von ihm einen sehr professionellen Eindruck gewonnen – seine Einstellung im Team, im Verein und ganz allgemein als Mensch sind sehr vorbildlich“, sagte die sportliche Leitung rund um Daniel Hammel bei der Verkündung auf der Vereinswebsite.

Sein Marktwert liegt mittlerweile bei 100.000 Euro, der belgische Meister soll aber sogar mehr als das Doppelte an Ablöse überweisen.

Damit wäre Biondic der teuerste Abgang der Trierer seit über 30 Jahren. Damals zahlte der 1. FC Kaiserslautern für Matthias Hamann eine ähnliche Summe.

Biondic erinnert an Deniz Undav

Der Fall Biondic erinnert an den von Deniz Undav. Der heutige Nationalspieler wechselte im Sommer 2020 vom SV Meppen (3. Liga) ebenfalls zu Union Saint-Gilloise. Der Klub spielte damals allerdings noch in der zweiten belgischen Liga.

Doch mit Undavs Ankunft setzte auch der Erfolg beim Verein aus der unmittelbaren Nähe Brüssels ein.

Zunächst folgte der Aufstieg in die höchste belgische Spielklasse, im Jahr darauf gleich die Vizemeisterschaft. Undav erzielte dabei 25 Saisontore und wurde Torschützenkönig.

Über Brighton & Hove Albion fand der 29-Jährige den Weg zum VfB Stuttgart und anschließend ins Dress der deutschen Nationalmannschaft.