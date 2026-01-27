Bisseck fordert: "Kühlen Kopf bewahren!"

SID 27.01.2026 • 19:18 Uhr Um im Dortmunder Stadion zu bestehen, müsse sich Inter auf seine eigenen Stärken besinnen, fordert der Nationalspieler.

Fußball-Nationalspieler Yann Aurel Bisseck ist trotz der jüngsten Ergebniskrise davon überzeugt, dass Inter Mailand auf direktem Weg das Achtelfinale der Champions League erreichen kann. "Wir brauchen den Glauben. Viele sagen, wir können die Top acht nicht erreichen, aber das bedeutet nicht, dass wir nicht gewinnen wollen", sagte der Innenverteidiger vor dem letzten Spiel der Ligaphase bei Borussia Dortmund (Mittwoch, 21.00 Uhr/DAZN).

Um die Dortmunder, die in der Königsklasse zuletzt im Dezember 2024 im eigenen Stadion verloren haben, zu knacken, forderte Bisseck einen konzentrierten Auftritt. "Wir werden hungrig sein, fokussiert, aber zugleich ist es wichtig, einen kühlen Kopf zu bewahren", betonte der 25-Jährige: "Jeder sagt, dass die Dortmunder Fans so laut sind und in unsere Köpfe kommen. Wenn wir unsere Qualitäten auf den Platz bringen, können wir einen sehr erfolgreichen Abend haben."

Ein solcher wäre wichtig, um doch noch unter die besten acht Mannschaften zu kommen. Inter war mit vier Siegen in die Champions-League-Saison gestartet, verlor aber die vergangenen drei Spiele - allesamt gegen Schwergewichte (FC Liverpool, FC Arsenal, Atlético Madrid).