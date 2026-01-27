BVB gegen Inter ohne Sabitzer und Süle

SID 27.01.2026 • 14:42 Uhr "Sabi hat Wadenprobleme, Niki hat's im Rücken", betont Trainer Niko Kovac vor dem Duell mit dem Vorjahresfinalisten.

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund muss im letzten Spiel der Ligaphase der Champions League gegen Inter Mailand auf Mittelfeldspieler Marcel Sabitzer und Innenverteidiger Niklas Süle verzichten. „Sabi hat Wadenprobleme, Niki hat’s im Rücken“, berichtete Trainer Niko Kovac vor dem Spiel am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) gegen den Vorjahresfinalisten.

Außenverteidiger Daniel Svensson ist aufgrund seiner Roten Karte gesperrt, Salih Özcan nicht für die Königsklasse nominiert. „Wir sind dezimiert, was die Zahl der Spieler betrifft, aber wir haben weiterhin einen sehr guten Kader“, betonte Kovac.

Unabhängig davon gab der Coach ein offensives Ziel vor. „Wir können die Tabelle lesen“, betonte der Kroate, er kümmere sich nicht um Rechenspielchen. „Es geht darum, dass wir die 90 Minuten so spielen, wir wie müssen. Mit Intensität, Aggressivität, Energie. Wir wollen gewinnen, was dann unter dem Strich rauskommt, werden wir sehen.“

Der BVB belegt den 16. Platz - das direkte Weiterkommen ist ebenso möglich wie ein Ausscheiden. Am realistischsten erscheint derzeit, dass Dortmund den Umweg über die Play-offs gehen muss. Inter wiederum hat mindestens die Play-offs sicher.