Champions League: Borussia Dortmund kann Trainer-Aus von Thomas Frank bei Tottenham besiegeln

Manfred Sedlbauer 20.01.2026 • 15:34 Uhr Borussia Dortmund trifft am Abend auf Tottenham Hotspur. Mit einem Auswärtssieg in London könnten der BVB einen großen Schritt Richtung Achtelfinale machen und außerdem ein Trainer-Aus besiegeln.

Wenn es nach den Tottenham-Fans geht, ist die Entscheidung bereits gefallen. Nach der jüngsten Pleite in der Premier League gegen den abstiegsbedrohten Stadtrivalen West Ham United, sangen die Anhänger: „You´re getting sacked in the morning“ (auf deutsch: Du wirst am Morgen entlassen werden).

Zur bitteren Realität wurde diese Ankündigung für Thomas Frank am Sonntag zwar noch nicht, doch der Tottenham-Coach steht vor der Partie gegen den BVB (LIVETICKER) mächtig unter Druck.

Eine weitere Niederlage könnte sein Aus beim Europa-League-Gewinner der vergangenen Saison bedeuten. Auch, weil er es sich bei den Fans schon Anfang des Jahres verscherzte - mit einer skurrilen Aktion.

Tottenham Hotspur in der Krise

Im Sommer wechselte Frank vom FC Brentford zu den Spurs. Die Londoner erwischten einen guten Start in die Saison, verloren nur eins der ersten zehn Pflichtspiele. Doch seit dem Herbst ist der Wurm drin.

Nur ein Sieg aus den letzten acht Partien stehen für die Engländer zu Buche, darunter auch das bittere Aus in der dritten Runde des FA-Cups gegen Aston Villa.

„Ich fühle noch immer das Vertrauen. Alles gut. Mein Fokus ist alles dafür zugeben, dass wir morgen gegen Dortmund gewinnen“, gab sich Frank auf der PK kämpferisch und weiter: „Solange wir genug Spiele gewinnen, werden wir Unterstützung bekommen. Es geht nicht um mich. Es geht darum, die Spieler zu unterstützen.“

BVB trifft auf ehemalige Bundesliga-Spieler

Für einige Spurs-Spieler kommt es am Abend auch zum Wiedersehen mit ehemaligen Bundesliga-Kollegen. Xavi Simons (ehemals RB-Leipzig), Joao Palhinha (FC Bayern) oder auch der Ex-Frankfurter Randal Kolo Muani werden wohl von Beginn an auflaufen. Der ehemalige Münchner Mathys Tel wurde dagegen aus dem Kader gestrichen.

„Wir müssen zusammenhalten. Es geht nicht nur um den Trainer, es geht um den Verein. Und da haben wir eine neue Möglichkeit, ein Spiel zu gewinnen“, so Simons auf der Pressekonferenz.

Wegen Arsenal-Tasse - Thomas Frank erzürnt Spurs-Fans

Es liegt aber nicht nur an der sportlichen Misere, warum die Fans sich von Frank abgewandt haben. Der Däne leistete sich Anfang des Jahres, vor dem Premier-League-Spiel gegen AFC Bournemouth einen – aus Fansicht unverzeihlichen – Fauxpas. Er wurde mit einer Tasse in der Hand fotografiert, die das Logo vom großen Konkurrenten Arsenal zierte.

„Ich habe das definitiv nicht bemerkt“, sagte Frank, „es wäre völlig dumm von mir gewesen, die Tasse zu nehmen, wenn ich das gewusst hätte.“ Ein unachtsamer Mitarbeiter soll ihm die Tasse überreicht haben, doch das Kind war längst in den Brunnen gefallen. Am Wochenende stimmen die Spurs-Fans daher auch Gesänge wie „Thomas Frank is an Arsenal fan“ an.

Ob das Verhältnis zwischen Trainer und Fans überhaupt wieder hergestellt werden könne? „Ich zweifle nicht daran, sie zurückgewinnen zu können“, so Frank und fügte hinzu: „Egal was du tust, irgendjemanden wird es immer geben, der dich nicht mag.“

Schicksalsspiel für Tottenham-Trainer?

Die Partie gegen Borussia Dortmund könnte nun zu seinem Schicksalsspiel werden. Erschwerend hinzu kommt für die Spurs, dass sie personell stark limitiert sind. Aufgrund von großen Verletzungssorgen stehen gerade einmal elf gestandene Profi-Spieler zu Verfügung.