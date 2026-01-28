Champions-League: BVB winkt Millionenbetrag

Manfred Sedlbauer 28.01.2026 • 16:40 Uhr Für Borussia Dortmund steht heute Abend in der Champions League ein echter Showdown an. Vom direkten Sprung ins Achtelfinale über den Umweg durch die Playoff-Runde bis hin zum rechnerisch noch möglichen Aus der Königsklasse ist für den BVB alles drin. Es geht nicht nur um sportlichen Erfolg, sondern auch um bares Geld.

Sogar ein direktes Ausscheiden ist – zumindest rechnerisch – noch möglich. Das wahrscheinlichste Szenario ist der Umweg über zwei Playoff-Spiele. Egal wie: Ein Weiterkommen ist für die Dortmunder auch finanziell von höchster Bedeutung.

BVB winken mehr als 15 Millionen Euro

Die Champions League ist das finanzielle Flaggschiff der UEFA. Wie bereits in der Vorsaison werden insgesamt 2,5 Milliarden Euro an Prämien ausgeschüttet. Allein für die Teilnahme kassierte der BVB – wie alle anderen Starter – bereits 18,62 Millionen Euro.

Hinzu kommen leistungsbezogene Prämien: Jeder Sieg in der Ligaphase wird mit 2,1 Millionen Euro honoriert, jedes Unentschieden mit 700.000 Euro.

Dortmund verbuchte bislang drei Siege und zwei Remis bei zwei Niederlagen. Das macht unterm Strich weitere 7,7 Millionen Euro an Erfolgsprämien. Bedeutet: egal, wie der heutige Abend endet: Der BVB hat sich schon jetzt Prämien in Höhe von über 26 Millionen Euro erspielt.

BVB-Sieg gegen Inter könnte über 15 Millionen Euro wert sein

Gegen Inter geht es für die Dortmunder somit um einen Sieg und weitere 2,1 Millionen Euro. Sollte der BVB am Ende tatsächlich noch auf den Plätzen eins bis acht landen, winken weitere zwei Millionen Euro.

Die Teams auf den Rängen neun bis 16 erhalten immerhin noch eine Million Euro extra. Noch lukrativer ist, unabhängig vom Weg, der Einzug ins Achtelfinale. Dafür gibt es von der UEFA elf Millionen Euro.

Ein Sieg gegen Inter und gleichzeitig die direkte Qualifikation fürs Achtelfinale unter den Top Acht würden dem BVB damit mindestens 15,1 Millionen Euro einbringen.

Champions League: Auch die Endplatzierung zählt

Doch damit nicht genug: Je nach Endplatzierung in der Ligaphase steigt der Geldsegen weiter an. Der Letztplatzierte erhält einen Anteil aus dem noch verfügbaren Gesamtbetrag (275.000 Euro), der Vorletzte zwei Anteile (550.000 Euro) – und so weiter. Dem Gewinner der Gruppenphase, also Arsenal oder dem FC Bayern, winken 36 Anteile, also satte 9,9 Millionen Euro.

Auch in den K.o.-Runden geht es finanziell weiter steil nach oben: Für das Viertelfinale gibt es weitere 12,5 Millionen Euro, fürs Halbfinale 15 Millionen Euro, für den Finaleinzug 18,5 Millionen Euro und für den Titel nochmals 6,5 Millionen Euro. Die Wertprämie aus Klub-Koeffizient und Marktpool sowie die TV-Gelder sind noch gar nicht einberechnet.