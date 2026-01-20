Champions League: City-Talent erlebt Horrordebüt"

Niklas Senger 20.01.2026 • 20:08 Uhr Max Alleyne unterlaufen für Manchester City bei seinem Champions-League-Debüt zwei folgenschwere Fehler. Sein Gegenspieler sorgt für einen furiosen Doppelpack.

Josko Gvardiol, Rúben Dias und John Stones, die Verletztenliste in der Defensive von Manchester City ist lang. Darum entschieden sich die Verantwortlichen in diesem Winter auch, die Leihe von Juwel Max Alleyne vorzeitig zu beenden und den 20-Jährigen zurückzubeordern. In der Champions League erlebt der Innenverteidiger nun jedoch ein Horrordebüt.

Während Alleyne in der Hinrunde für den FC Watford in der Championship auflief, stand der Engländer am Dienstagabend vor einer goldenen Gelegenheit. Nach zwei Startelfeinsätzen in der Premier League rückte er auch in der Königsklasse in die Startformation.

Mit vier Siegen, einem Unentschieden und nur einer Niederlage befinden sich die Cityzens in der Ligaphase voll auf Kurs, die Playoffs zu überspringen. Gegen FK Bodö/Glimt (1:3) sollte der nächste Coup folgen, doch nach 24 Minuten führte der Außenseiter bereits mit 2:0.

Doppel-Patzer in nur zwei Minuten: City früh im Rückstand

Im Mittelpunkt der beiden Treffer stand dabei Debütant Alleyne, dem zwei schlimme Aussetzer unterliefen. In der 22. Spielminute rauschte der Youngster plötzlich nach vorne und wollte einen harmlosen Ball an der Mittellinie entschärfen. Bei seinem Ausflug sprang Alleyne jedoch zwischen zwei Gegenspielern hindurch, verpasste den Ball und fehlte anschließend in der Defensive.

Noch schlimmer: In der Rückwärtsbewegung joggte er nur gemächlich dem Spielgeschehen hinterher und verlor seinen Gegenspieler Kasper Högh aus den Augen. Eine Flanke in Richtung des zweiten Pfostens köpfte der Däne schließlich freistehend ein.

Nur Son war schneller: Furioser Doppelpack von Högh

Während im Stadion der Norweger bereits die völlige Ekstase ausgebrochen war, unterlief Alleyne jedoch nur zwei Minuten später der nächste Patzer. Der erste Angriff nach dem Treffer endete in einem Befreiungsschlag von Bodö/Glimt, der kurz hinter der Mittellinie steil zu Boden ging. Dort verschätzte sich Alleyne bei der Ballannahme gewaltig und ließ den Ball mit der Brust unglücklich in Richtung des eigenen Tors abtropfen.

In seinem Rücken war bereits ein Gegenspieler herangestürmt, der ihm das Spielgerät vom Fuß klaute und den Konter einleitete. Über zwei Stationen landete der Ball erneut bei Högh, der entgegen der Laufrichtung von Gianluigi Donnarumma verwandelte.

Der Italiener nahm sich Alleyne anschließend persönlich vor und versuchte den Youngster wachzurütteln. Und das offenbar mit Erfolg, bis zur Pause blieb es zunächst beim 0:2-Rückstand. Schon kurz darauf folgte jedoch der dritte Gegentreffer. Dazu kam eine Gelb-Rote Karte für Rodri, ein eigener Treffer von Rayan Cherki war nur noch bedeutungslose Ergebniskosmetik.