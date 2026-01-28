Champions League: Der Moment, auf den Musiala 207 Tage warten musste

Philipp Heinemann 28.01.2026 • 20:11 Uhr Jamal Musiala erlebt nach langer Leidenszeit einen besonderen Moment - und könnte in der Champions League gleich sehr wichtig werden.

Jetzt ist er endgültig zurück: Jamal Musiala steht beim finalen Vorrundenspiel des FC Bayern in der Champions League bei der PSV Eindhoven (21 Uhr im TICKER) erstmals nach seiner langen Zwangspause wieder in der Startelf.

Der Superstar des deutschen Rekordmeisters stand zuletzt während der Klub-WM im vergangenen Sommer in der ersten Elf, als er sich in einem verhängnisvollen Viertelfinale gegen Paris Saint-Germain schwer verletzte.

Musiala musste 207 Tage lang warten

Es folgten quälende Monate: Musiala wurde von Trainer Vincent Kompany sehr behutsam an die Mannschaft herangeführt. 32 Minuten sammelte er bei Kurzeinsätzen, ehe er nun wieder von Beginn an ran darf.

Der Moment, auf den Musiala und die Bayern-Fans 207 Tage warten mussten.