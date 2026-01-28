Champions League: Einzelkritik - Drei BVB-Stars neben der Spur - Szenenapplaus für Debütanten

Manfred Sedlbauer 29.01.2026 • 00:01 Uhr Borussia Dortmund verliert das abschließende Champions-League-Spiel gegen Inter Mailand. Die BVB-Stars in der SPORT1-Einzelkritik.

Borussia Dortmund muss sich Inter Mailand geschlagen geben und in der Champions League den Umweg über die Playoffs gehen.

Beim 0:2 findet die Offensive nicht in die Spur, auch die Doppel-Sechs erwischt einen schwachen Tag. Die SPORT1-Einzelkritik zum Auftritt der BVB-Stars.

GREGOR KOBEL: Nicht viel gefordert und doch musste er zweimal hinter sich greifen. Beim Traum-Freistoß von Dimarco ohne Abwehrchance (81. Spielminute), genauso wie beim abgefälschten Schuss von Diouf (90.). Sonst war er immer zur Stelle: im ersten Durchgang sicher gegen Dimarco (14.) und auch beim Kopfball von Bonny aufmerksam (42.). Nach der Pause gegen Frattesi auf dem Posten (78.). SPORT1-Note: 3

BVB-Abwehr bei Gegentoren machtlos

NICO SCHLOTTERBECK: Trat nicht großartig in Erscheinung, in den entscheidenden Duellen blieb er aber fast immer Sieger. Stark: 14 seiner 17 langen Bälle kamen bei einem Mitspieler an. Verpasste es bei einem aussichtsreichen Gegenstoß in der zweiten Hälfte den besser postierten Silva freizuspielen und vertändelte leichtfertig den Ball. Auch in der Schlussphase mit einer Unachtsamkeit - bügelte seinen Fehler aber direkt wieder aus. Ohne Aktien bei den Gegentoren. SPORT1-Note: 3

EMRE CAN: Gab den Abwehrboss in der Zentrale und dirigierte das Aufbauspiel. Verlor leichtfertig den Ball und leitete so eine gefährliche Überzahlsituation für Inter ein. Sprintete aber zurück und konnte Bonny so stellen (14.). Ab der 19. Spielminute lief er etwas unrund, fasste sich immer wieder an seine Problemstelle (Adduktoren), biss sich aber durch. Anmerken ließ er sich das kaum. Einmal musste er Thuram vorbeiziehen lassen und direkt wurde es brandgefährlich (65.). SPORT1-Note: 3

FILIPPO MANE (bis 89.): Champions-League-Debüt für den jungen Italiener, der 35 Autominuten von Mailand entfernt aufwuchs. Hatte mit Thuram und Bonny viel Arbeit. Versuchte durch einfache Pässe ins Spiel zu finden. Starke Grätschen wie gegen Bonny (19.) und Dimarco (29.) brachten ihm Szenenapplaus und Selbstvertrauen. In der zweiten Hälfte deutlich unaufgeregter und mit ein paar mutigeren Pässen nach vorne. Musste einiges von seinen Gegenspielern einstecken. Musste wie schon bei seinem Ligadebüt nach einem Tackling vorzeitig vom Feld (89.). Allerdings diesmal nicht wegen eines Platzverweises. Insgesamt ein ordentlicher Auftritt. Er könnte in dieser Spielzeit noch wichtig werden. SPORT1-Note: 2,5

JULIAN RYERSON: Als gelernter Verteidiger der offensiv umtriebigste Borusse auf dem Feld. Sein Schussversuch landete wohl eher unbeabsichtigt genau vor den Füßen des freistehenden Guirassy, der aus kürzester Distanz aber die Riesenchance auf die frühe Führung liegenließ (11.). Stand bei Dortmunder Angriffen extrem hoch, häufig auf der Linie der Inter-Abwehrreihe und wusste dort zu gefallen. Mal war es ein erfolgreiches Tempodribbling gegen Kapitän Dimarco (28.), mal ein feiner Hackenpass auf Beier (33.). Nach der Pause nicht mehr ganz so auffällig. SPORT1-Note: 3

Im Mittelfeld um Nmecha fehlte der Mut

RAMY BENSEBAINI (bis 81.): Starker Flugkopfball im eigenen Strafraum bei einer Inter-Flanke (26.). Sonst eher unauffällig. Über seine linke Seite ging nicht annähernd so viel wie über rechts. Überragendes Tackling im eigenen Strafraum gegen Esposito (64.) – bekam dafür von seinen Mitspielern zu Recht viele Schulterklopfer. SPORT1-Note: 3

FELIX NMECHA: Versuchte nach Balleroberung immer wieder schnell umzuschalten. Seine Mitspieler machten häufig aber dabei nicht mit, sodass die Szenen häufig versandeten. Verschuldete mit einem doofen Foul an Mkhitaryan an der Strafraumgrenze den Freistoß, der zum 0:1 führte (81.) – unnötig. SPORT1-Note: 5

JOBE BELLINGHAM: Applaus für eine Grätsche gegen Bonny (24.). Stark gegen den Ball, gewann in der ersten Halbzeit jeden seiner fünf Zweikämpfe. Sonst eher mit Sicherheitspässen ohne dadurch Platz zu gewinnen. Er muss mutiger werden! So wie in der 71., als er einmal vertikal in die Schnittstelle der Inter-Abwehr spielte. Am Ende fehlten Adeyemi Zentimeter. Fälschte den Schuss von Diouf unhaltbar ins eigene Tor (90.) ab. SPORT1-Note: 4

MAXIMILIAN BEIER: War sowohl vorne als auch hinten immer wieder zu finden. Gewohnt fleißig, lief auch mal Sommer an und zwang ihn, den Ball ins Seitenaus zu schlagen (31.). Das Zusammenspiel mit Ryerson klappte auf der rechten Seite gut. In seinen Aktionen aber häufig glücklos – ihm fehlte die Durchschlagskraft. SPORT1-Note: 4

BVB-Stürmer erwischen schwachen Abend

FÁBIO SILVA (bis 81.): Durfte wie schon zuletzt dreimal in Folge in der Liga von Beginn an ran. War eine seiner schwächeren Vorstellungen im BVB-Trikot. Engagiert, aber ohne Durchschlagskraft. Viel wollte ihm offensiv nicht gelingen, im Konterspiel fehlte ihm die Geschwindigkeit – wie gegen Bisseck (38.). Bereitete die Adeyemi-Chance vor (71.). Machte in der Schlussphase Platz für Chukwuemeka (81.). SPORT1-Note: 5

SERHOU GUIRASSY (bis 68.): War vom Zuspiel von Ryerson offenbar genauso überrascht wie die Mailänder-Abwehr, sodass er freistehend aus rund acht Metern kläglich vergab (11.) – das hätte die Führung sein müssen. Zu schläfrig im Umschaltspiel. Immerhin: In der Luft konnte ihm kein Mailänder das Wasser reichen - alle drei Duelle gewann er. Trotzdem: Seine Formkrise hat er noch nicht überwunden. Machte in der 68. Spielminute und nach 30 Ballkontakten Feierabend. Für ihn kam Adeyemi. SPORT1-Note: 5

Joker Adeyemi: Erst gefährlich, dann Ballverlust vorm Gegentor

KARIM ADEYEMI (ab 68.): Durfte erneut nur als Joker für Guirassy mitwirken (68.). Keine Minute auf dem Feld, schon wurde es mit ihm gefährlich. Nach schöner Vorarbeit von Bellingham und Silva legte er sich den Ball ein paar Zentimeter zu weit vor, sodass Sommer kurz vor ihm an den Ball kam und entschärfte. Mit seinem Tempo brachte er viel Schwung in die Partie und stellte Inter vor große Probleme. Wollte in der 84. einen Elfmeter wegen eines zu hohen Inter-Beins haben – auch der VAR-Eingriff blieb ohne Erfolg (84.). Beim zweiten Gegentreffer verlor er im Aufbau den Ball. SPORT1-Note: Ohne Bewertung

YAN COUTO (ab 89.): Kam in den Schlussminuten für den angeschlagenen Mane in die Partie. SPORT1-Note: Ohne Bewertung.

CARNEY CHUKWUEMEKA (ab 81.): Ersetzte den blass gebliebenen Silva. SPORT1-Note: Ohne Bewertung.