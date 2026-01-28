Champions League: Episch! Torwart-Tor rettet Mourinho in letzter Sekunde

Vincent Wuttke 29.01.2026 • 00:05 Uhr José Mourinho erreicht mit Benfica die Playoffs in der Champions League. Sein Keeper sorgt für einen legendären Moment.

Wahnsinn in letzter Sekunde! Benfica Lissabon hat auf dramatische Art und Weise die Playoffs in der Champions League erreicht. Die Mannschaft von Trainer José Mourinho schaffte durch ein Torwart-Tor von Anatoliy Trubin zum 4:2 gegen Real Madrid in der letzten Szene der Partie den Sprung auf Platz 24.

„Das Irrste, was ich je gesehen habe. Ich lege mich fest. Noch nie habe ich so etwas in einem Fußballspiel gesehen. Ein wunderbarer Kopfball“, brüllte der DAZN-Kommentator Tom Kirsten am Mikrofon.

Tatsächlich waren die Szenen, die sich da gerade im Estádio da Luz abgespielt hatten, nur schwer zu begreifen.

Völlig verrückte Situation bei Benfica - Real

Los ging alles mit Mourinho, dem einstigen Real-Trainer. Dieser schien sich in der Schlussphase der Partie zunächst zu verzocken. Womöglich hatten „The Special One“ und seine Belegschaft nicht realisiert, dass trotz der zwischenzeitlichen 3:2-Führung das Aus drohte.

Sein Team spielte auf Zeit, Kommentator Kirsten traute seinen Augen kaum. „Ich glaube, die wissen das nicht“, wiederholte er immer wieder. Mourinho deutete nach der Partie an, dass ihm so mancher Gedanke durch den Kopf geschossen war.

„Diese Situation, in der wir gewinnen, es reicht nicht aus, dann denkst du, dass es reicht, und es reicht nicht“, erklärte er bei DAZN. Unter anderem habe er einen 3:3-Ausgleich befürchtet - der aber keinen Unterschied für sein Team gemacht hätte.

Und so kam es, dass Benfica erst tief in der Nachspielzeit - alle anderen Spiele waren bereits abgepfiffen - doch nochmal alles nach vorne warf. Bei einem Freistoß in der Nähe der Außenlinie ging auch Schlussmann Trubin mit nach vorne und köpfte die Flanke grandios ins untere Eck ein.

DAZN-Experten werden zu „Ultras“

Das Stadion in Lissabon wurde zum Tollhaus und Mourinho jubelte ekstatisch. Gleichzeitig sorgte Benfica auch dafür, dass Real auf Platz neun abrutschte und somit ebenfalls in die Playoffs muss. Kurios: Beide Teams könnten dort schon wieder aufeinandertreffen.

Dank Treffern von Andreas Schjelderup (36./54.) und Evangelos Pavlidis (45.+5/Foulelfmeter) hatte Lissabon trotz der Gegentore von Kylian Mbappé (30./58.) bis kurz vor Schluss mit 3:2 geführt - und war sogar doppelt in Überzahl. Madrids Stars Raul Ascencio (90.+2) und Rodrygo (90.+5) sahen jeweils Gelb-Rot.

TV-Experte Nils Petersen war nach der Partie aus dem Häuschen: „Wir sind beide voller Ekstase. Wir sind ja beide keine Benfica-Fans“, sagte er über sich und seinen DAZN-Kollegen Sami Khedira: „Aber in dem Moment bist du auf einmal ein Ultra. Wie das Tor auch fällt. Die ganzen Aktionen vorher waren auch Wahnsinn. Zwei Minuten vorher nimmt der Keeper den Ball noch mit der Brust hinten runter, weil sie denken, sie haben Zeit ohne Ende und die Zuschauer treiben sie nach vorne.“