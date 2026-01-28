Champions League heute: Frankfurt - Tottenham LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 28.01.2026 • 17:30 Uhr Eintracht Frankfurt empfängt heute Tottenham Hotspur. Der Anstoß ist um 21:00 Uhr im Deutsche Bank Park. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Eintracht Frankfurt empfängt Tottenham Hotspur am heutigen Mittwoch, 28. Januar 2026, um 21:00 Uhr in der Champions League. Schiedsrichter Jesús Gil Manzano pfeift die Partie im Deutsche Bank Park an. Während die Hessen ihr Weiterkommen bereits verspielt haben, können die Spurs mit einem weiteren Sieg ihre Serie von derzeit zwei CL-Erfolgen in Folge ausbauen und die Top 8 erreichen. Auf der Trainerbank treffen Interimscoach Dennis Schmitt und Tottenham-Coach Thomas Frank erstmals in einem Pflichtspiel aufeinander.

Bei der Eintracht steht nicht nur das letzte Gruppenspiel, sondern auch die nahende Trainerentscheidung im Fokus. Vorstandssprecher Axel Hellmann betonte auf der Mitgliederversammlung, man befinde sich „auf der Zielgeraden“. Nach SPORT1-Informationen gilt Kopenhagens Jacob Neestrup als heißester Kandidat, während zuletzt auch Marco Rose und Kjetil Knutsen gehandelt wurden. Bis zur finalen Klärung leiten Dennis Schmitt und Alexander Meier weiterhin das Team, das sich laut Hellmann in einer negativen Entwicklung befindet und personelle Fehl­einschätzungen sowie Verletzungen verkraften muss.

Bisherige Bilanz spricht für die Spurs

Tottenham bestritt bereits sechs Europapokalspiele gegen Frankfurt und verlor dabei nur einmal (3 S, zwei U, ein N). Die Londoner sind seit der Saison 2022/23 in vier Begegnungen ungeschlagen und blieben in den letzten beiden Gastspielen am Main ohne Gegentor (0:0, 0:1). Generell gewann die Eintracht in diesem Jahrhundert nur eines von sieben Heimspielen gegen englische Teams; das 1:0 gegen West Ham im Mai 2022 bleibt die Ausnahme. In dieser CL-Saison setzte es zu Hause bereits ein 1:5 gegen Liverpool.

Statistische Besonderheiten und Schlüsselspieler

Tore sind bei beiden Teams früh zu erwarten: In den vergangenen sechs Pflichtspielen der Eintracht sowie der Spurs fiel jeweils mindestens ein Treffer in Halbzeit eins. Bei Frankfurt führt Nathaniel Brown intern mit zwei Vorlagen, 31 Ballgewinnen und 26 Tacklings die Statistiken an. Auf der Gegenseite war Tottenhams 21-jähriger Wilson Odobert in seinen letzten drei CL-Startelfeinsätzen an drei Treffern beteiligt, während die Spurs trotz durchschnittlich genau eines Gegentors pro Spiel eine Weiße-Westen-Quote von 71 % vorweisen.

