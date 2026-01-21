Champions League heute: Qarabag - Eintracht Frankfurt LIVE im TV, Stream & Liveticker

SPORT1 21.01.2026 • 15:45 Uhr Qarabag Agdam empfängt heute Eintracht Frankfurt. Der Anstoß ist um 18:45 Uhr im Tofik Bakhramov Stadium. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Wenn heute um 18:45 Uhr (LIVETICKER) im Tofik-Bakhramov-Stadion angepfiffen wird, schreiben Qarabag Agdam und Eintracht Frankfurt Geschichte: Noch nie zuvor trafen Vereine aus Aserbaidschan und Deutschland in der Königsklasse aufeinander.

Allerdings erinnert man sich in Frankfurt gerne an die Europa-League-Duelle 2013/14, die beide Male zugunsten der SGE ausgingen (2:1 daheim, 2:0 auswärts).

Trainer an der Seitenlinie sind heute Qurban Qurbanov für Qarabag und Interimscoach Dennis Schmitt, der nach der Trennung von Dino Toppmöller kurzfristig das Zepter bei den Hessen übernommen hat. Geleitet wird das Spiel von Sandro Schärer.

Frankfurt steht als Tabellen-31. gehörig unter Druck, Qarabag belegt aktuell als 22. noch einen Playoff-Rang und hat drei Punkte Vorsprung auf die SGE.

Die Mannschaft aus Baku sorgt verlässlich für Torfestival-Atmosphäre: In den letzten vier Pflichtspielen des Teams fielen jeweils mindestens drei Treffer.

Offensiv sticht Leandro Andrade heraus – der Angreifer traf in drei von sechs Champions-League-Partien in dieser Saison und benötigte dafür nur fünf Abschlüsse.

Problematisch bleibt jedoch die Defensive: In acht der vergangenen zehn Pflichtspiele kassierte Qarabag mindestens einen Gegentreffer, insgesamt wurden in dieser Gruppenphase bereits acht Punkte nach Führungen verspielt – Höchstwert im laufenden Wettbewerb.

Eintracht: Schwache Defensive und Champions-League-Bilanz

Sportvorstand Markus Krösche hat nach der Freistellung von Toppmöller erklärt, man wolle „offensiven und mutigen Fußball“ sehen und weniger Gegentore erhalten. Bis ein neuer Cheftrainer gefunden ist, führt U21-Coach Dennis Schmitt die Profis.

Die Baustellen bleiben vielfältig: Vier Niederlagen aus den letzten fünf Champions-League-Partien, dazu noch kein Auswärtssieg in der Königsklasse seit November 2022.

Defensiv steht Frankfurt mit 39 Gegentoren ligaübergreifend in der Kritik, gleichzeitig überzeugt Youngster Nathaniel Brown international mit der besten Zweikampfquote aller CL-Spieler (78,7 Prozent).

Offensiv war die SGE zuletzt zumindest in der Startphase präsent: In den vergangenen vier Auswärtsspielen erzielte Frankfurt jeweils einen Treffer in Halbzeit eins.

Qarabag - Frankfurt: Vieles spricht für ein Offensiv-Spektakel

Beide Teams sind in dieser Saison für frühe Tore gut: Sowohl Qarabag als auch die Eintracht trafen in ihren letzten vier Pflichtspielen mindestens einmal vor der Pause. Gleichzeitig endeten drei der sechs bisherigen Frankfurter Gruppenspiele mit exakt sechs Toren – Spektakel blieb also selten aus.

Qarabag wiederum behielt in 22 Europapokalpartien nur einmal eine weiße Weste, ebenfalls in dieser Spielzeit (2:0 gegen Kopenhagen). Schiedsrichter Schärer pfeift das Duell um 18:45 Uhr im Tofik-Bakhramov-Stadion an, wo Qarabag neun Stammspieler ohne Unterbrechung durch die Gruppenphase führt – ligaweit der geringste Rotationswert.

