Champions League: Khedira kontert Aussagen von Kramer und Hummels

Julius Schamburg 28.01.2026 • 21:44 Uhr Sami Khedira kontert Christoph Kramer und Mats Hummels. Der TV-Experte kann die Kritik am englischen Fußball nicht ganz nachvollziehen.

Sami Khedira hat die Aussagen von Christoph Kramer und Mats Hummels gekontert - und deren vernichtende Kritik am englischen Fußball klar zurückgewiesen.

„Das ist schon eine krasse Dominanz. Wenn du die letzten zehn Jahre zusammenfasst, dann hat die Premier League in allen UEFA-Wettbewerben 25 Halbfinal-Teilnahmen gehabt und wir Deutschen nur elf”, stellte Khedira vor dem letzten Spieltag in der Champions-League-Ligaphase bei DAZN klar.

Khedira: „Arsenal ist dieses Jahr ganz großer Favorit“

„Der Tabellenstand sagt es auch aus. Du hast jedes Jahr diese Topfavoriten. Arsenal ist dieses Jahr ganz großer Favorit, aber auch Liverpool kommt langsam wieder ins Rollen - City sowieso. Mal schauen, wo es mit Chelsea noch hingeht. Ohne die Premier League geht einfach im internationalen Vergleich nichts“, unterstrich der TV-Experte.

In der Vorwoche hatten Kramer und Hummels einige Premier-League-Klubs, insbesondere Tottenham Hotspur und Manchester United, noch heftig kritisiert. „Fast schon einmalig schlecht“, urteilte Kramer bei Prime Video über die beiden Vereine.

Kramer und Hummels üben Kritik am englischen Fußball

„Für den englischen Fußball, was hier an Geld reinfließt, ist es meines Erachtens - auch in der Breite - nicht gut genug“, meinte Kramer in Bezug auf die finanzielle Strahlkraft der englischen Spitzenteams. Hummels pflichtete seinem Kollegen bei und meinte: „Für das, was an Geld hier vorhanden ist, müsste es deutlich dominanter sein.“