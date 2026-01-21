Champions League: Lange Kane-Serie gerissen

Samuel Kucza 21.01.2026 • 23:43 Uhr Eine Mega-Serie von Harry Kane reißt: Der Stürmer verschießt gegen Union Saint-Gilloise erstmals nach mehr als drei Jahren wieder einen Elfmeter.

Harry Kane war im Champions-League-Spiel des FC Bayern gegen Union Saint-Gilloise beim 3:0 einmal mehr der überragende Mann mit einem Doppelpack. Doch er verschoss überraschend auch einen Elfmeter. Damit ist eine beeindruckende Serie des Engländers gerissen, der sich seit mehr als drei Jahren als fehlerloser Schütze in diesem Wettbewerb präsentiert hatte.

Es wäre gleichzeitig sein 100. Treffer vom Punkt gewesen. „Das wäre schön gewesen. Aber so ist das nun mal“, sagte Kane bei DAZN. „Deshalb trainiere ich, deshalb versuche ich, mich zu verbessern. Heute hat es nicht geklappt, aber beim nächsten Mal werde ich bereit sein.“

Der verschossene Strafstoß gegen die Belgier in der 81. Minute ist Kanes erster Patzer aus elf Metern in der Königsklasse seit dem 22. Oktober 2022.

Letzter Fehlschuss liegt mehr als drei Jahre zurück

Damals scheiterte Kane noch im Trikot von Tottenham gegen Eintracht Frankfurt beim 3:2-Erfolg vom Punkt an Kevin Trapp. Danach hatte der Bayern-Star alle weiteren neun Strafstöße in der Champions-League sicher verwandelt. Umso überraschender kommt nun der Patzer gegen Saint-Gilloise.

Zumal Kane im Spiel bereits einmal in der 55. Minute vom Punkt antreten durfte und sicher verwandelte. Beim nächsten Versuch 26 Minuten später bot sich ihm dann sogar die Chance auf einen lupenreinen Hattrick, doch diesmal fehlte die gewohnte Präzision: Der sonst so eiskalte Schütze jagte den Ball oben links an die Querlatte.