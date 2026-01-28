Die K.o.-Phase der Champions League verspricht Spannung pur: Nach dem Abschluss der Ligaphase müssen Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund in die Playoffs - und könnten dort sogar aufeinandertreffen.
Champions League: So geht es für die deutschen Klubs weiter
Anschließend könnte der FC Bayern warten, der sich als einziger Bundesliga-Klub direkt das Achtelfinal-Ticket gesichert hat. Eintracht Frankfurt war dagegen schon vor dem letzten Spieltag der Ligaphase ausgeschieden.
Die Auslosung der Play-offs (17./18. und 24./25. Februar) findet am Freitag in Nyon statt. Das Achtelfinale wird am 27. Februar ausgelost und folgt Mitte März, dann steigen die Top acht wieder ein.
BAYERN MÜNCHEN
Tabellenplatz 2, direkt für das Achtelfinale qualifiziert
Mögliche Gegner (zunächst Auswärtsspiel): Atalanta Bergamo, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Olympiakos Piräus
BAYER LEVERKUSEN
Tabellenplatz 16, für die Play-offs qualifiziert
Mögliche Gegner (zunächst Auswärtsspiel): Borussia Dortmund, Olympiakos Piräus
BORUSSIA DORTMUND
Tabellenplatz 17, für die Play-offs qualifiziert
Mögliche Gegner (zunächst Heimspiel): Atalanta Bergamo, Bayer Leverkusen
EINTRACHT FRANKUFT
Tabellenplatz 33, damit ausgeschieden