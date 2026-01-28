Newsticker
Champions League>

Champions League: So geht es für die deutschen Klubs weiter

Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund könnten in den Playoffs aufeinandertreffen. Anschließend wartet womöglich der FC Bayern.
Musiala bejubelt seinen Treffer
Musiala bejubelt seinen Treffer
© AFP/SID/JOHN THYS
SID
Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund könnten in den Playoffs aufeinandertreffen. Anschließend wartet womöglich der FC Bayern.

Die K.o.-Phase der Champions League verspricht Spannung pur: Nach dem Abschluss der Ligaphase müssen Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund in die Playoffs - und könnten dort sogar aufeinandertreffen.

Anschließend könnte der FC Bayern warten, der sich als einziger Bundesliga-Klub direkt das Achtelfinal-Ticket gesichert hat. Eintracht Frankfurt war dagegen schon vor dem letzten Spieltag der Ligaphase ausgeschieden.

Die Auslosung der Play-offs (17./18. und 24./25. Februar) findet am Freitag in Nyon statt. Das Achtelfinale wird am 27. Februar ausgelost und folgt Mitte März, dann steigen die Top acht wieder ein.

BAYERN MÜNCHEN

Tabellenplatz 2, direkt für das Achtelfinale qualifiziert

Mögliche Gegner (zunächst Auswärtsspiel): Atalanta Bergamo, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Olympiakos Piräus

BAYER LEVERKUSEN

Tabellenplatz 16, für die Play-offs qualifiziert

Mögliche Gegner (zunächst Auswärtsspiel): Borussia Dortmund, Olympiakos Piräus

BORUSSIA DORTMUND

Tabellenplatz 17, für die Play-offs qualifiziert

Mögliche Gegner (zunächst Heimspiel): Atalanta Bergamo, Bayer Leverkusen

EINTRACHT FRANKUFT

Tabellenplatz 33, damit ausgeschieden

