Champions League: So kommt der BVB heute schon weiter

Borussia Dortmund hat heute beim Champions-League-Auswärtsspiel gegen Tottenham Hotspur (ab 21 Uhr im LIVETICKER) die Möglichkeit, vorzeitig einen Platz in den Top 24 der Königsklasse zu sichern.
So kommt der BVB heute schon weiter
Die Mannschaft von Trainer Niko Kovac liegt nach sechs Spieltagen mit 11 Punkten auf dem zehnten Rang, punktgleich vor Tottenham. Mit einem Sieg könnten die Schwarz-Gelben auf 14 Zähler erhöhen.
Champions League: BVB auf Top 24-Kurs
Selbst wenn das aktuell auf Rang 23 platzierte Neapel oder der 24. FC Kopenhagen beide noch ausstehenden Spiele gewinnen würden, könnten sie Dortmund mit 14 Punkten dann nicht mehr überholen.
Ein Sieg heute würde den BVB damit uneinholbar für die Verfolger im Rennen um die Top 24 machen.
Das Auswärtsspiel im Tottenham Hotspur Stadium wird damit zur Schlüsselpartie, um die Playoff-Teilnahme frühzeitig zu sichern und den Vorsprung auf die direkten Verfolger auszubauen.
Champions League: Im Kampf gegen Tottenham ums Achtelfinale
Insgesamt nehmen 36 Mannschaften an der Gruppenphase teil, von denen die besten 24 in die Playoffs einziehen.
Dortmund hat mit Rang zehn ein komfortables Polster auf die Plätze 23 (SSC Neapel) und 24 (FC Kopenhagen), die jeweils nur sieben Punkte auf dem Konto haben.
Darüber hinaus würde ein Erfolg in London Dortmund auch im Rennen um die Top 8 deutlich stärken. Die besten acht Teams ziehen direkt ins Achtelfinale ein.
Ein Sieg gegen Tottenham würde den BVB also nicht nur im Kampf um das Achtelfinale nach vorne bringen, sondern auch eine gute Ausgangslage für das abschließende Gruppenspiel gegen Inter Mailand verschaffen.