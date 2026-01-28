Newsticker
Champions League: So verfolgen Sie die XXL-Konferenz mit FC Bayern und BVB

So können Sie den CL-Abend verfolgen

Die Ligaphase der Champions League endet am Mittwochabend mit der XXL-Konferenz. SPORT1 gibt einen Überblick, wo man die Königsklasse heute live verfolgen kann.
SPORT1
Die Champions League bietet am Mittwochabend ein wahres Spektakel! Alle 18 Partien des letzten Ligaphase-Spieltags finden zur selben Zeit um 21 Uhr statt. So können die Fans den Champions-League-Abend verfolgen:

Die XXL-Konferenz wird vom Streamingdienst DAZN übertragen. Mit den Vorberichten geht es um 19.15 Uhr los.

Champions League: Kein Spiel bei Amazon Prime Video

Zudem sind auch alle Einzelspiele auf der Plattform zu sehen - darunter auch die Partien der vier deutschen Mannschaften FC Bayern, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt. Die Option einer „deutschen Konferenz“ gibt es bei DAZN nicht.

Im Vergleich zu den bisherigen sieben Spieltagen hat Amazon Prime Video kein exklusives Einzelspiel. Auf der Streamingplattform ist am Mittwochabend keine Begegnung der Königsklasse zu sehen.

SPORT1 Fantalk zur XXL-Konferenz

Auf SPORT1 ist die Champions League am Mittwochabend das große Thema, denn das Kultformat „Fantalk“ begleitet alle Partien aus der legendären 11Freunde Bar in Essen-Rüttenscheid live ab 20.15 Uhr.

Die Moderatoren Jochen Stutzky, Hartwig Thöne und Lenny Peteanu führen die Zuschauer durch den Abend. Als Experten sind Markus Babbel sowie Thomas Wagner zu Gast.

