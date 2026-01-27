Champions League: Sorgen um BVB-Duo vor Spiel gegen Inter

SPORT1 27.01.2026 • 13:06 Uhr Marcel Sabitzer und Niklas Süle sind angeschlagen. Beide drohen für das letzte Spiel in der Gruppenphase der Champions League auszufallen.

Borussia Dortmund bangt vor dem letzten Spiel der Ligaphase in der Champions League gegen Inter Mailand (Mi. ab 21 Uhr im LIVETICKER) um die angeschlagenen Niklas Süle und Marcel Sabitzer.

Der Innenverteidiger und der Mittelfeldspieler konnten nach SPORT1-Informationen am Dienstagvormittag nicht am Training teilnehmen. Süle plagen Rückenbeschwerden, während Sabitzer weiterhin an einer Wadenverletzung laboriert.

Champions League: BVB droht theoretisch das Aus

Vor dem Spiel gegen den letztjährigen Finalisten der Königsklasse liegt der BVB in der Tabelle auf Platz 16. Der Rückstand auf Platz acht beträgt zwei Punkte, drei Zähler Vorsprung sind es auf Platz 25.