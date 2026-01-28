Champions League: Havertz feiert Traum-Comeback

Moritz Pleßmann , Moritz Thienen 28.01.2026 • 21:24 Uhr Kai Havertz steht überraschend in der Startelf von Arsenal. Für den deutschen Nationalspieler endet damit eine lange Wartezeit. Er glänzt gleich.

Kai Havertz ist zurück! Erstmals nach fast einem Jahr steht der Deutsche wieder in der Startelf des FC Arsenal. Zum Abschluss der Champions-League-Gruppenphase startet er für die Gunners gegen Kairat Almaty (LIVETICKER).

Das Startelf-Comeback des deutschen Nationalspielers wird gleich zum echten Traum-Comeback. Gleich in der ersten Halbzeit bereitet er ein Tor vor, trifft einmal selbst und leitet einen weiteren Treffer ein.

Letztmalig war der 26-Jährige vor 360 Tagen, am 2. Februar 2025, in die erste Elf berufen worden. Damals war ein 5:1-Sieg gegen Manchester City gelungen, Havertz hatte dabei jeweils ein Tor und eine Vorlage erzielt.

Auch in der Königsklasse steht Havertz das erste Mal seit gut einem Jahr wieder auf dem Rasen. Am letzten Spieltag der vergangenen Saison durfte er gegen den FC Girona ran.

Anschließend fiel Havertz zunächst mit einer Oberschenkel- und dann mit einer Knieverletzung aus und verpasste so einen Großteil des Jahres 2025 verletzt. In der vergangenen Woche gegen Inter Mailand saß er immerhin wieder auf der Bank.

Champions League: Havertz sammelt gleich drei Scorerpunkt

Bei seinem Startelf-Comeback dauerte es dann auch keine drei Minuten, bis Havertz erstmals auffällig wurde.

In der zweiten Minute fand er Stürmer Viktor Gyökeres mit einem schönen Steilpass. Der Schwede blieb vor dem Tor cool und verwandelte zur 1:0-Führung für Arsenal.

Nach 15 Minuten wurde er Havertz dann erneut auffällig und erzielte beim CL-Comeback auch gleich seinen ersten Treffer. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich von Quairat, bekam der deutsche Nationalspieler den Ball an der Strafraumkante, zog nach innen und verwandelte mit einem satten Schuss sehenswert ins lange Eck.

Damit aber nicht genug: Noch vor der Pause sammelte er fast seinen nächsten Scorerpunkt, war aber trotzdem mitverantwortlich für das 3:1 von Gabriel Martinelli. Nur weil Viktor Gyökeres den Ball vor dem leeren Tor nicht richtig traf und Martinelli das Spielgerät letztendlich final über die Linie drückte, verpasste Havertz seinen nächsten Scorerpunkt.

Auch Wirtz trifft für Liverpool

Neben Havertz stehen zwei weitere deutsche Stars in der Startelf. Florian Wirtz startet beim FC Liverpool im Duell mit Qarabag Agdam im offensiven Mittelfeld.

Wie sein Nationalmannschaftskollege beim FC Arsenal trug sich auch Wirtz in die Torschützenliste ein. Der Mittelfeldspieler traf gegen Qarabag Agdam zum 2:0. Sein erstes Champions-League-Tor für die Reds.