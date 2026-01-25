Champions League: Warum Inter auf den FC Bayern hofft

Daniel Höhn 25.01.2026 • 23:13 Uhr Inter Mailand möchte Ivan Perisic zurückholen. Das gelingt aber wohl nur, wenn Eindhoven aus der Champions League ausscheidet.

Inter Mailand will Ivan Perisic zurück in die Serie A holen. Damit das gelingt, müssen sich die Italiener mit dem aktuellen Klub des Kroaten, PSV Eindhoven, einigen. Was das mit dem FC Bayern zu tun hat?

Eine Einigung ist gar nicht so einfach, da der niederländische Meister überhaupt nicht daran denkt, Perisic abzugeben. Viel lieber möchte die PSV in den Playoffs der Champions League mitspielen.

Hilft ein Bayern-Sieg Inter?

Genau an diesem Punkt kommt der FC Bayern ins Spiel. Eindhoven rangiert in der Tabelle der Königsklasse auf Rang 22 und steht damit nur zwei Ränge über dem Strich.

Voraussetzung für ein Vorrunden-Aus wäre eine Niederlage gegen die Münchner am letzten Spieltag der Ligaphase am kommenden Mittwoch (ab 21 Uhr im LIVETICKER).

Und nur wenn die PSV aus der Champions League ausscheiden sollte, wären sie laut Gazzetta dello Sport bereit, Perisic abzugeben. Dessen Vertrag noch bis 2027 gültig ist.