"Uninteressant" - SGE-Coach kümmert Beförderungsdauer nicht

SID 20.01.2026 • 13:15 Uhr U21-Coach Dennis Schmitt feiert sein Debüt bei den Profis von Eintracht Frankfurt. Was danach passiert, kümmert ihn erstmal nicht.

Ein Spiel, zwei Spiele - oder doch noch mehr? Interimstrainer Dennis Schmitt setzt sich nicht mit der Dauer seiner Beförderung bei Eintracht Frankfurt auseinander. „Es ist ein Traum, so ein Spiel begleiten zu dürfen, ich habe da riesig Bock drauf“, sagte der U21-Coach, der am Mittwoch bei Qarabag Agdam (ab 18.45 Uhr im LIVETICKER) sein Debüt als Cheftrainer gleich in der Champions League geben wird.

„Alles andere ist uninteressant, der volle Fokus ist Baku“, sagte Schmitt auf seiner ersten Pressekonferenz: „Was danach ist, ist egal.“ Schmitt hat die Mannschaft nach der Entlassung von Trainer Dino Toppmöller gemeinsam mit Ex-Eintracht-Profi und U19-Trainer Alex Meier übernommen. Mit seinen ersten zwei Trainingstagen sei er sehr zufrieden. Er habe „deutliche Schritte nach vorne“ erlebt und fahre deshalb „mit einem guten Gefühl“ nach Aserbaidschan, sagte der 32-Jährige.

Frankfurt braucht Sieg gegen Qarabag Agdam

Für die prekäre Situation im Sturm bot Schmitt einen amüsanten Lösungsansatz: „Wir haben natürlich den Vorteil, dass wir mit Alex Meier einen Experten dabei haben, der im letzten Spiel doppelt gegen sie getroffen hat“, sagte er scherzhaft. Meier hatte 2013 beim letzten Gastspiel in Baku (2:0) einen Doppelpack geschnürt. Im Angriff fehlen der Eintracht neben zahlreichen Verletzten auch die noch nicht gemeldeten Neuzugänge Arnaud Kalimuendo und Ayoube Amaimouni-Echghouyab.