FC Bayern: Kimmich gibt Startelf-Comeback

SID 21.01.2026 • 19:58 Uhr Der DFB-Kapitän steht im Champions-League-Heimspiel gegen Union Saint-Gilloise erstmals seit Mitte Dezember in der Anfangsformation der Münchner.

Fußball-Nationalspieler Joshua Kimmich gibt nach über einem Monat sein Startelf-Comeback bei Bayern München. Der DFB-Kapitän steht im Champions-League-Heimspiel (21.00 Uhr/DAZN) gegen Union Saint-Gilloise aus Belgien in der Anfangsformation von Trainer Vincent Kompany. Kimmich war wegen einer Sprunggelenksverletzung seit Mitte Dezember ausgefallen, im Liga-Spiel bei RB Leipzig (5:1) war er zuletzt bereits eingewechselt worden.