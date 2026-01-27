Gute Nachrichten für den FC Bayern

SID 27.01.2026 • 20:04 Uhr Der FC Bayern kann im Champions-League-Spiel bei der PSV Eindhoven wieder auf ein zuletzt fehlendes Trio zurückgreifen.

Der FC Bayern kann im Champions-League-Spiel beim niederländischen Meister PSV Eindhoven wieder auf Abwehrchef Dayot Upamecano und Angreifer Serge Gnabry zurückgreifen.

Das Duo steht für die letzte Partie der Münchner am Mittwoch (21.00 Uhr im LIVETICKER) ebenso im Kader wie Rechtsverteidiger Sacha Boey. Das Trio hatte zuletzt krankheitsbedingt pausieren müssen.

„In dieser Saisonphase gibt es keine softe Integration, nur eine harte. Das ist unser Puzzle“, sagte Trainer Vincent Kompany auf die Frage, ob Upamecano und Gnabry sofort wieder beginnen könnten. Boey sei noch keine Option für die Startelf, könne aber wohl „einige Minuten helfen“.

Verletztes Bayern-Trio fehlt - Kim gesperrt

Weiter verzichten müssen die Bayern auf Konrad Laimer, Josip Stanisic und Raphael Guerreiro. Min-Jae Kim fehlt nach seiner Gelb-Roten Karte gegen Union Saint-Gilloise gesperrt.

Mit einem Punkt würde der deutsche Rekordmeister Platz zwei in der Königsklassen-Vorrunde sichern.

Geht der FC Bayern Arsenal aus dem Weg?

Damit hätten die Bayern bis in ein mögliches Halbfinale im Rückspiel Heimrecht und würden Topfavorit FC Arsenal aus dem Weg gehen. Platz vier und damit das Rückspiel-Heimrecht bis ins Viertelfinale ist schon sicher.

„Es geht nur darum, zu gewinnen. Das ist das Einzige, was zählt. Es geht darum, dass wir Zweiter werden“, sagte Kompany.