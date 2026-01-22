FC Barcelona: Flick bangt um Superstar

SPORT1 22.01.2026 • 07:40 Uhr Bangen beim FC Barcelona. Schlüsselspieler Pedri könnte für einige Wochen verletzt ausfalen.

Der FC Barcelona hat sich den Sieg in der Champions League bei Slavia Prag (4:2) womöglich teuer erkauft. Schlüsselspieler Pedri musste nach rund einer Stunde mit einer Oberschenkelverletzung vom Platz.

„Ich weiß nicht, wie es ihm geht. Er hat Oberschenkelprobleme und muss sich untersuchen lassen. So etwas kommt vor“, sagte Trainer Hansi Flick, der die Verletzung am Spielfeldrand sichtlich erschrocken zur Kenntnis genommen hatte, nach der Partie.

„Ich weiß nicht genau, wie viele Wochen er ausfallen wird. Es sind keine guten Nachrichten“, so der deutsche Cheftrainer weiter.

Flick lobt Einwechselspieler

Immerhin: „Dani (Olmo) kam für ihn ins Spiel und hat ein Tor geschossen. Und Rashford hat auch gut gespielt. Ich finde, dass Araujo und Bernal ebenfalls gut ins Spiel gekommen sind... Es ist gut, dass die Spieler, die eingewechselt werden, sofort Leistung bringen.“

Als Tabellenneunter hat Barcelona das direkte Weiterkommen noch im Visier. „Wir sind nicht gut in die Champions League gestartet, aber wir haben noch die Chance auf die besten Acht. Das ist es, was wir wollen“, äußerte Flick.

