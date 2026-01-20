Früher Nackenschlag: Bayer bangt um CL-Weiterkommen

SID 20.01.2026 • 22:56 Uhr Die Werkself gerät früh in Rückstand - und betreibt dann Chancenwucher. In der kommenden Woche stehen die Rheinländer damit unter Druck.

Die Ergebniskrise verschärft sich: Bayer Leverkusen hat den Härtetest im Hexenkessel von Piräus nicht bestanden und muss um die K.o.-Phase in der Champions League bangen.

Die Rheinländer unterlagen beim griechischen Meister Olympiakos nach einem frühen Nackenschlag und katastrophaler Chancenverwertung mit 0:2 (0:2) und kassierten im dritten Spiel des neuen Jahres die dritte schmerzhafte Niederlage.

Mit neun Punkten auf Rang 19 hat die Werkself die Qualifikation für die Playoffs weiter in der eigenen Hand, muss in einem „Endspiel“ gegen den FC Villarreal in der kommenden Woche (28. Januar) aber höchstwahrscheinlich gewinnen.

Aggressives Pressing bereitet Bayer Probleme

„Wir haben uns eine Menge vorgenommen, deswegen ist die Enttäuschung erstmal groß“, sagte Keeper Janis Blaswich bei DAZN. Besonders das aggressive Pressung der Gastgeber bereitete Bayer Probleme.

„Wir wussten was auf uns zukommt, aber wir hatten in der ersten Halbzeit keine Lösung gegen das aggressive Pressing des Gegners. In der zweiten Hälfte haben wir es besser gemacht und uns Torchancen erarbeitet“, ergänzte er.

Teamkollege Ibrahim Maza äußerte sich bei DAZN ähnlich: „Schwierig, manchmal haben wir nicht mutig genug das Zentrum angespielt. Dann mussten wir lange Bälle spielen. In den zweiten Bällen waren wir nicht bissig genug, und dann geben wir ihnen den Ball.“

Champions League: Früher Rückstand für Bayer

Costinha (2.) schockte Bayer früh, Mehdi Taremi (45.+1) kurz vor der Pause. Der deutsche Vizemeister, der zahlreiche gute Möglichkeiten liegen ließen, konnte sich für einen couragierten Auftritt nicht belohnen. Die Suche nach dem dringend benötigten Turnaround im neuen Jahr geht damit weiter.

„Unser Ziel ist, in die nächste Runde zu kommen. Dazu haben wir die Möglichkeit mit einem Sieg“, hatte Trainer Kasper Hjulmand vor der Partie gesagt, seine Mannschaft sei trotz der empfindlichen Niederlagen gegen den VfB Stuttgart (1:4) und bei der TSG Hoffenheim (0:1) zum Jahresstart „sehr bereit für dieses Spiel“.

Doch Hjulmand musste mit ansehen, wie seine Mannschaft früh in Rückstand geriet: Der sträflich freigelassene Costinha köpfte nach einer Ecke zur Führung für die Gastgeber ein. Janis Blaswich, der anstelle des „längerfristig“ verletzten Stammkeepers Mark Flekken (Bänderverletzung im rechten Knie) im Tor stand und sein Startelf-Debüt für die Werkself gab, konnte den Einschlag nicht verhindern.

Chancenwucher bei Bayer Leverkusen

Leverkusen bemühte sich in der Folge um Spielkontrolle, Loïc Badé (10.) vergab nach einer Ecke die Chance auf den Ausgleich. Bayer übernahm nun das Kommando und spielte sich immer wieder gefährlich vor das Tor: Lucas Vazquez (16.) scheiterte aus spitzem Winkel an Piräus-Keeper Konstantinos Tzolakis, Christian Kofane (25.) konnte eine scharfe Hereingabe von Badé nicht verwerten.

Bayer betrieb nun Chancenwucher: Tzolakis parierte einen Distanzschuss von Alejandro Grimaldo (37.) stark, kurz vor der Pause ließen Vazquez (44.) und Kofane (45.) das 1:1 aus kürzester Distanz teils kläglich liegen. Auf der Gegenseite schloss Taremi einen Konter eiskalt ab.