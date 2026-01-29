Fünf Teams im Achtelfinale: Premier League dominiert

SID 29.01.2026 • 10:44 Uhr Die reichste Liga der Welt lässt der Konkurrenz kaum eine Chance - und unterstreicht die finanzielle Vormachtstellung.

Die englische Premier League hat die Ligaphase der Champions League dominiert. Mit dem Spitzenreiter FC Arsenal, der acht Siege in acht Spielen feierte, FC Liverpool, Tottenham Hotspur, FC Chelsea und Manchester City stehen bereits fünf Klubs von der Insel im Achtelfinale - und auch der Extra-Startplatz für die kommende Saison in der Königsklasse ist quasi schon sicher.

Umgerechnet 17 Siege beträgt der Vorsprung der reichsten Liga der Welt auf die Bundesliga. Denn von den neun englischen Vereinen, die in der Champions, Europa sowie Conference League an den Start gegangen sind, stehen alle mindestens in den Play-offs. In der Königsklasse muss einzig Newcastle United den Umweg gehen.

Und so ergibt sich schon jetzt ein kaum einholbarer Vorsprung im Rennen um die "European Performance Spots", die an die besten beiden Nationen vergeben werden. Schließlich liegen Spanien und Italien auf den Plätzen drei und vier bereits 20 Erfolge zurück.

"Das bildet auch das ab, wie sie finanziell auf dem Transfermarkt agieren können, wie sie ihre Mannschaften zusammenstellen können", sagte Bayer Leverkusens Sportchef Simon Rolfes über die englische Dominanz: "Wenn man Arsenal, Liverpool sieht, dann ist das schon massive Qualität, aber nicht nur auf dem Platz, sondern auch bei den Spielern, die auf der Bank sind. Deswegen ist es nicht überraschend, dass natürlich ein hoher Geldeinsatz in den meisten Fällen auch zu Leistung und Qualität führt."

Und so müssten alle Vereine "gucken, dass wir bestmöglich unsere Ressourcen nutzen, aus allen Sachen versuchen, das Optimale rauszuholen", sagte Rolfes. Aber natürlich habe "die Premier League schon eine Vormachtstellung in Europa".

Das trifft aber, zumindest in dieser Champions-League-Saison, auf fast alle der reichsten Mannschaften des Kontinents zu. Von den zehn Teams, die in der jüngsten Wertung des Wirtschaftsdienstleisters Deloitte nach Einnahmen ganz vorne lagen, sind sieben im Achtelfinale. Nur Real Madrid und Paris Saint-Germain müssen in die Play-offs, Manchester United nimmt an keinem europäischen Wettbewerb teil.