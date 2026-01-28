Musiala und Kane treffen: Bayern sichern Platz zwei

SID 28.01.2026 • 23:06 Uhr Die Münchner bieten in Eindhoven nur eine 1b-Elf auf, doch auf den Zauberfuß und den Torgaranten ist Verlass.

Startelf-Rückkehrer Jamal Musiala und Joker Harry Kane haben einem FC Bayern im Energiesparmodus die bestmögliche Ausgangslage für die K.o.-Runde der Champions League beschert - dennoch droht dort ein frühes deutsch-deutsches Duell. Der Zauberfuß und der Torgarant schossen die 1b-Elf der Münchner zum etwas schmeichelhaften 2:1 (0:0)-Erfolg beim niederländischen Meister PSV Eindhoven und sicherten damit Platz zwei in der Vorrunde der Königsklasse.

Weil Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund aber nur auf die Ränge 16 und 17 kamen, sind sie ebenso mögliche Achtelfinal-Gegner wie Olympiakos Piräus und Atalanta Bergamo. Mit dem zweiten Platz haben die Bayern bis hinein in ein mögliches Halbfinale Heimrecht im Rückspiel. Die Runde der letzten 16 wird am 27. Februar ausgelost, gespielt wird am 10./11. und 17./18. März. Leverkusen und Dortmund müssen vorher in die Play-offs.

Nach einer dürftigen ersten Halbzeit, in der Torwart Jonas Urbig mehrfach einen Rückstand verhinderte, hatte zunächst Musiala seinen großen Auftritt: Bei seinem Comeback in der Anfangsformation 207 Tage nach seiner schweren Verletzung traf er auf Zuspiel von Lennart Karl zum 0:1 (58.). Es war sein erstes Tor seit der Rückkehr.

Ismail Saibari (78.) glich für die nie aufsteckenden Hausherren aus. Doch Kane (84.) sicherte den Dreier mit seinem achten Saisontreffer in der Königsklasse. Eindhovens Mauro Júnior sah in der Nachspielzeit Gelb-Rot.

„Es geht nur darum, zu gewinnen. Das ist das Einzige, was zählt“, sagte Trainer Kompany. Doch seine Aufstellung schien dem zu widersprechen: Manuel Neuer, Michael Olise und Kane fehlten in der Startelf. „Es braucht viel Energie“, begründete der Belgier seine insgesamt fünf Wechsel nach dem 1:2 gegen den FC Augsburg.

Einer bestand darin, Musiala erstmals seit der Klub-WM in die Anfangsformation zu beordern. „Ich erwarte nicht, dass er der Leistungsträger ist“, sagte Kompany. Doch der Regisseur stürzte sich sofort mutig in seine berühmten Dribblings. Tom Bischof (6.) setzte einen Freistoß auf die Latte.

Es war eine seltene Chance der Gäste, die PSV um Spielmacher Paul Wanner war lange deutlich öfter gefährlich. Urbig rettete spektakulär gegen Joey Veerman (16.), dessen Schuss Jonathan Tah abgefälscht hatte. Der Neuer-Vertreter musste auch danach immer wieder eingreifen. Beim Schuss des Ex-Münchners Ivan Perisic (45.) streckte er sich vergeblich, doch der Ball flog knapp vorbei.

Unnötige Fouls, zahlreiche Ballverluste auch mal von Musiala - die Bayern taten sich zunächst auch in der zweiten Halbzeit schwer. Bis Karl seinem Gegenspieler Armando Obispo einen Beinschuss verpasste und Musiala fand, der über den Innenpfosten versenkte.

Danach brachte Kompany seine Stars Kane, Olise, Alphonso Davies und Serge Gnabry per Vierfachwechsel (62.), unter anderem verließ Musiala den Platz. Die Bayern verlegten sich auf Konter, spielten diese aber oft schlampig aus. Luis Díaz (70.) und Olise (72.) hatten die Gelegenheit, das Ergebnis deutlicher zu gestalten.