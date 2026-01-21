"Nicht gut genug": City über Blamage verärgert

SID 21.01.2026 • 06:31 Uhr In Norwegen verspielt der Mitfavorit wichtige Punkte für die Ligaphase der Champions League.

Die Heimkehr nach Norwegen hatte sich Stürmerstar Erling Haaland ganz anders vorgestellt. "Wir sind Manchester City – so können wir nicht auftreten und keine Spiele gewinnen. Das darf nicht sein", sagte Haaland nach dem blamablen 1:3 (0:2) bei FK Bodö/Glimt verärgert. Der Mitfavorit ließ wichtige Punkte im Rennen um die direkte Qualifikation für das Achtelfinale liegen.

Die Gründe für die Niederlage konnte Haaland nicht nennen. "Ich weiß es nicht", sagte der 25-Jährige: "Wir geben unser Bestes, aber offensichtlich fehlt etwas. (..) Ich möchte niemandem die Schuld geben, aber wir müssen mehr Verantwortung übernehmen, denn letztendlich ist es nicht gut genug."

Auch Teammanager Pep Guardiola war verstimmt. "Seit Beginn des neuen Jahres läuft in vielen, vielen Dingen alles gegen uns", sagte der Katalane und betonte, die Norweger nicht unterschätzt zu haben. Manchester, das auch in den letzten vier Spielen in der Premier League nicht gewinnen konnte, droht nun der Gang in die Play-offs. Eine Platzierung unter den Top acht der Ligaphase hat City nicht mehr in der eigenen Hand.

"Es war eine unglaubliche Chance für uns, und wir haben das Gefühl, dass alles, was schiefgehen kann, in vielen, vielen Details auch schiefgeht. Das ist eine Tatsache, und man muss versuchen, das zu ändern", sagte Guardiola.