Trotz Aus in der Champions League: Eintracht-Coach spricht von "Riesenchance"

In der Champions League ist die Eintracht schon ausgeschieden, laut Intermistrainer Dennis Schmitt gibt es aber dennoch eine „Riesenchance".

Spiel um die „goldene Ananas“ in der Champions League? Trotz des vorzeitigen Ausscheidens von Eintracht Frankfurt kann Dennis Schmitt mit dieser Ansicht überhaupt nichts anfangen.

„Ich verstehe die Frage“, sagte der Interimstrainer vor dem vorerst letzten Auftritt in der Königsklasse gegen Tottenham Hotspur am Mittwoch (ab 21 Uhr im LIVETICKER), „aber für mich als Wettkampftypen stellt sich jedes Haar am Körper auf, wenn ich höre, es ginge nicht mehr um viel.“

Die Eintracht, die bei der Suche nach einer Ablösung für Übergangstrainer Schmitt kurz vor dem Vollzug steht, ist auf Platz 33 der Tabelle schon ausgeschieden. Für den Coach ändert das nichts an der Herangehensweise.

„Meilenweit“ sei er davon entfernt, „auch nur einen Millimeter abzuschenken“, betonte Schmitt. Es gebe immerhin „viele Millionen Kinder in diesem Land, die davon träumen, einmal auf dem Platz zu stehen und diese Hymne zu hören“, sagte er: „Es ist eine Riesenchance für jeden einzelnen und uns als Gruppe, einen Schritt nach vorne zu machen.“

Champions League: Es gibt noch Restkarten für Eintracht gegen Tottenham

Für die SGE geht es auch darum, das aktuell belastete Verhältnis zu den eigenen Fans wieder zu verbessern. Nach der 1:3-Pleite gegen die TSG Hoffenheim hatte es Pfiffe gehagelt, einen Tag vor dem Spiel in der Königsklasse waren noch Restkarten erhältlich - für Eintracht-Verhältnisse ungewöhnlich.

„Es liegt an uns, das schleunigst wieder zu ändern, die Energie auf den Platz zu bekommen und das Stadion durch Intensität wieder für uns zu gewinnen“, sagte Mittelfeldspieler Ansgar Knauff: „Ich glaube, dass die Fans es unabhängig von der Situation immer honorieren, wenn wir alles auf dem Platz lassen.“