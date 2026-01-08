Südkurve gesperrt: Bayern gegen St. Gilloise vor leeren Rängen

SID 08.01.2026 • 18:09 Uhr Den Komplettausschluss der Münchner Fans in der Südkurve kann der FC Bayern aufgrund logistischer Herausforderungen nicht verhindern.

Bayern München muss sein Champions-League-Heimspiel gegen Union Saint-Gilloise am 21. Januar vor einer leeren Fankurve austragen. Die UEFA ordnete als Reaktion auf den massiven Einsatz von Pyrotechnik im Heimspiel gegen Sporting Lissabon am 9. Dezember (3:1) eine Sperrung der Blöcke 111 bis 114 im Unterrang der Südkurve an. Wie der Rekordmeister am Donnerstag mitteilte, müsse der Verein nun aber auf den Support der gesamten Tribüne verzichten.

Dies sei aufgrund technischer Probleme erforderlich. „Da bei Heimspielen des FC Bayern im Unterrang der Südkurve keine blockweise Ticketvergabe erfolgt und alle 9.336 Tickets für die Blöcke 109 bis 117 gültig sind, ist es dem Klub technisch nicht möglich, ausschließlich die 4.800 Tickets für die Blöcke 111 bis 114 gezielt zu stornieren“, hieß es in der Vereinsmitteilung: „Alle Karten für die Südkurve verlieren somit ihre Gültigkeit und berechtigen gegen Saint-Gilloise nicht zum Einlass in die Allianz Arena.“