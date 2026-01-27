Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Champions League
Champions League
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
TEAMS
Champions League>

Ex-Eintracht-Star in Unfall verwickelt

Ex-Eintracht-Star in Unfall verwickelt

Randal Kolo Muani ist auf dem Weg zum Flughafen in einen Autounfall verwickelt. Alle Beteiligten bleiben aber unverletzt.
Nach dem 2:2 beim FC Burnley zeigt sich Spurs-Trainer Thomas Frank mit der Entwicklung seines Teams zufrieden und bedankt sich bei den Fans seines Teams für die Unterstützung.
SID
Randal Kolo Muani ist auf dem Weg zum Flughafen in einen Autounfall verwickelt. Alle Beteiligten bleiben aber unverletzt.

Vor dem Wiedersehen mit Eintracht Frankfurt ist Fußballstar Randal Kolo Muani in einen Autounfall verwickelt worden. Zum Schreckmoment kam es noch in England auf dem Weg zum Flughafen wegen eines Reifenplatzers.

Der Stürmer von Tottenham Hotspur und sein ebenfalls betroffener Teamkollege Wilson Odobert seien aber „wohlauf“, sagte Teammanager Thomas Frank am Dienstag. Die Spurs treten am Mittwoch (21.00 Uhr im LIVETICKER) zum letzten Spiel der Ligaphase in Frankfurt an.

Kolo Muani soll gegen Ex-Klub Frankfurt zur Verfügung stehen

Kolo Muani, in der Saison 2022/23 bei der Eintracht unter Vertrag, Odobert und alle anderen Beteiligten blieben unverletzt, berichtete Frank. Die Profis sollen noch am Dienstag in Frankfurt ankommen. „Ich gehe fest davon aus, dass beide morgen verfügbar sein werden“, meinte Frank.

Frankfurt (vier Punkte) kann in der Königsklasse als Tabellen-33. nicht mehr weiterkommen. Tottenham (14), in der Vorwoche Sieger gegen Borussia Dortmund (2:0), hat als Fünfter die direkte Achtelfinal-Qualifikation im Blick.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite