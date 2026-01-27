Ex-Eintracht-Star in Unfall verwickelt

SID 27.01.2026 • 20:36 Uhr Randal Kolo Muani ist auf dem Weg zum Flughafen in einen Autounfall verwickelt. Alle Beteiligten bleiben aber unverletzt.

Vor dem Wiedersehen mit Eintracht Frankfurt ist Fußballstar Randal Kolo Muani in einen Autounfall verwickelt worden. Zum Schreckmoment kam es noch in England auf dem Weg zum Flughafen wegen eines Reifenplatzers.

Der Stürmer von Tottenham Hotspur und sein ebenfalls betroffener Teamkollege Wilson Odobert seien aber „wohlauf“, sagte Teammanager Thomas Frank am Dienstag. Die Spurs treten am Mittwoch (21.00 Uhr im LIVETICKER) zum letzten Spiel der Ligaphase in Frankfurt an.

Kolo Muani soll gegen Ex-Klub Frankfurt zur Verfügung stehen

Kolo Muani, in der Saison 2022/23 bei der Eintracht unter Vertrag, Odobert und alle anderen Beteiligten blieben unverletzt, berichtete Frank. Die Profis sollen noch am Dienstag in Frankfurt ankommen. „Ich gehe fest davon aus, dass beide morgen verfügbar sein werden“, meinte Frank.