UEFA-Strafe offiziell: So reagiert der FC Bayern

Niklas Senger 08.01.2026 • 16:56 Uhr Der FC Bayern München muss in der kommenden Champions-League-Partie auf einen wichtigen Teil seiner Fans verzichten. Die Südkurve der Allianz Arena wird teilweise gesperrt.

Wie der Klub am Donnerstag bekannt gab, hat die UEFA Disziplinarkommission eine Geldstrafe von 50.000 Euro gegen den FC Bayern verhängt und sperrt für ein Spiel Teile der Südkurve in der Allianz Arena. Genau betroffen ist dabei der Stehplatzbereich in den Blöcken 111 bis 114.

Die Münchner waren „nach dem wiederholten Einsatz von Pyrotechnik in der Südkurve“ schon zuvor mit einer Strafe belegt worden. Bis zum letzten Vorfall gegen Sporting Lissabon (9. Dezember) wurde diese jedoch auf Bewährung ausgesetzt.

Bayern behält sich komplette Schließung der Südkurve vor

In einem Statement weist der FC Bayern auf einen weitere Punkt hin: „Da bei Heimspielen des FC Bayern im Unterrang der Südkurve keine blockweise Ticketvergabe erfolgt und alle 9.336 Tickets für die Blöcke 109 bis 117 gültig sind, ist es dem Club technisch nicht möglich, ausschließlich die 4.800 Tickets für die Blöcke 111 bis 114 gezielt zu stornieren. Aus diesem Grund werden in einem ersten Schritt alle Tickets für die Südkurve storniert, der Club erstattet den Eintrittspreis an die jeweiligen Käufer zurück. Alle Karten für die Südkurve verlieren somit ihre Gültigkeit und berechtigen gegen Saint-Gilloise nicht zum Einlass in die Allianz Arena. Die Stornierung der Tickets erfolgt am Freitag.“