Wadenprobleme: "Einige Zeit Pause" für Sabitzer

SID 19.01.2026 • 20:44 Uhr BVB-Star Marcel Sabitzer hat bereits das Ligaspiel gegen den FC St. Pauli verpasst. Er fällt auch in der Champions League aus.

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund muss vorerst weiter auf den österreichischen Nationalspieler Marcel Sabitzer verzichten.

„Sabi hat Wadenprobleme gehabt. Es ist soweit nichts Spektakuläres, aber wir müssen einige Zeit Pause machen. Die Wade ist ein sehr beanspruchter Muskel“, sagte Trainer Niko Kovac am Montagabend vor dem Champions-League-Spiel bei Tottenham Hotspur (Dienstag ab 21.00 Uhr im LIVETICKER).

Wer spielt neben Nmecha?

Mittelfeldspieler Sabitzer hatte wegen der Wadenprobleme bereits das 3:2 in der Liga gegen den FC St. Pauli verpasst. Dort wurde er in der Startelf von Jobe Bellingham vertreten. Der Engländer wird aller Voraussicht nach auch am Dienstag in London neben dem gesetzten Felix Nmecha beginnen.

Die offensivere Lösung wäre Carney Chukwuemeka. Salih Özcan, der auf dieser Position ebenfalls spielt, ist für die Champions League nicht gemeldet.