„Wäre schön gewesen“: Kane verpasst 100. Elfmetertreffer

SID 21.01.2026 • 23:26 Uhr Erst zum zweiten Mal im Bayern-Trikot scheitert der Torjäger vom Punkt - und verpasst damit vorerst eine magische Marke.

Harry Kane war nicht gänzlich zufrieden - dabei hatte der Torgarant den FC Bayern gerade mit einem Doppelpack vorzeitig ins Achtelfinale der Champions League geschossen. Der Grund: Ein verschossener Elfmeter, es wäre sein 100. Treffer vom Punkt gewesen. „Das wäre schön gewesen. Aber so ist das nun mal“, sagte Kane nach dem 2:0 (0:0) gegen Union Saint-Gilloise bei DAZN.

„Deshalb trainiere ich, deshalb versuche ich, mich zu verbessern. Heute hat es nicht geklappt, aber beim nächsten Mal werde ich bereit sein“, sagte Kane, der in seiner Karriere bislang 99 Elfmeter verwandelt hat, 13 ließ er liegen.

Für seinen Trainer war der seltene Fehlschuss kein Problem. „Er hat den verschossen und wir haben gewonnen. Jetzt kann er seine neue Liste wieder aufbauen, kein Problem. Elfmeter oder Flanke mit Kopfball, das ist ihm egal“, sagte Vincent Kompany.