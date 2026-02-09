Das ist der Ball fürs Champions-League-Finale

SID 09.02.2026 • 13:38 Uhr Das Design des Balls orientiert sich an der Gastgeberstadt Budapest. Er kommt ab der K.o.-Phase zum Einsatz.

Der Sportartikelhersteller adidas hat den offiziellen Spielball für das Champions-League-Finale am 30. Mai in Budapest vorgestellt.

Der Ball soll sich an der Identität der ungarischen Hauptstadt orientieren und „spiegelt den Kontrast und die Harmonie wider, die die Stadt ausmacht“, heißt es in der Mitteilung von adidas am Montag.

Champions League: Neuer Ball schon in der K.o.-Phase

„Im Zentrum des Balldesigns steht eine violette, metallische Grundfarbe, veredelt durch ein Pigment-Finish, das je nach Licht, Blickwinkel und Bewegung seine Nuancen verändert. Das graphische Design ist von der charakteristischen Jugendstil-Architektur Budapests inspiriert“, teilte das Unternehmen mit: „Fließende Texturen und leuchtende Akzente sollen an Flüsse, Brücken und die nächtlich erleuchteten Straßen der Weltstadt erinnern.“