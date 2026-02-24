BVB-Fans bleiben Champions-League-Spiel fern

Maximilian Lotz , Manfred Sedlbauer 24.02.2026 • 17:12 Uhr Die „Südtribüne Dortmund“ wird dem Auswärtsspiel des BVB in Bergamo fernbleiben. In einem Statement erklärt die aktive Fanszene den Boykott. Auch der Klub reagiert.

Borussia Dortmund muss im Playoff-Rückspiel in der Champions League bei Atalanta Bergamo am Mittwoch (18.45 Uhr im LIVETICKER) ohne die Unterstützung der aktiven Fanszene auskommen.

In einem Statement auf ihrer Webseite begründete die „Südtribüne Dortmund“ diesen radikalen Schritt mit Polizeimaßnahmen gegen Dortmunder Anhänger.

Demnach soll am Wochenende einigen BVB-Fans durch die Bundespolizei die Ausreise verwehrt worden sein. An Flughäfen sollen die Behörden ihre Fahndungsarbeit dann fortgesetzt haben. Dabei sollen bis zu 300 Anhänger „aus fadenscheinigen Gründen an dem Besuch des morgigen Spiels gehindert“ worden sein.

Polizeimaßnahmen gegen BVB-Fans: Aktive Szene bleibt Champions-League-Spiel fern

„Daraus folgte für viele Fans ein regelrechter Spießrutenlauf, der sowohl am Flugsteig als auch im Flugzeug und in ausgiebigen Kontrollen und/oder weiteren Ausreiseverboten samt Meldeauflagen endete“, schrieb die „Südtribüne Dortmund“.

Auch soll es in Unterkünften der Dortmunder Fans in Bergamo zu Kontrollen durch die italienische Polizei gekommen sein.

„In fast 16 Jahren ununterbrochener Europapokal-Präsenz stellen diese Zustände ein Novum für uns dar“, hieß es in dem Statement weiter. Aus diesem Grund habe sich die aktive Szene „schweren Herzens dazu entschlossen, dem Spiel in Bergamo fernzubleiben“.

BVB spricht von „unverhältnismäßigen Maßnahmen“

Der BVB habe Kenntnis von den geschilderten Vorfällen, teilte der Klub am Nachmittag in einem Statement mit: „Detailliertere Hintergründe zu den stattgefundenen Maßnahmen von Seiten der Behörden sind Borussia Dortmund derzeit nicht bekannt. Über die unverhältnismäßigen Maßnahmen wurde der Club im Vorfeld nicht informiert.“

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Weiter hieß es: „Bei aller Nachvollziehbarkeit einer sicherheitsorientierten Risikobewertung eines Fußballspiels, ist Borussia Dortmund über die Reichweite und Dimension der ergriffenen polizeilichen Maßnahmen mehr als überrascht. In dieser Form und Intensität hat es derartige Maßnahmen im Zusammenhang mit internationalen Auswärtsspielen von Borussia Dortmund bislang nicht gegeben.“

BVB kritisiert das „zweifelhafte Verhalten der Behörden“

Der BVB suche den Kontakt, „um nähere Informationen zu den Hintergründen und zur Rechtsgrundlage der Maßnahmen zu erhalten, die für den Club in keiner Weise nachvollziehbar sind“.

Der Verein „bedauert ausdrücklich, dass ein Teil seiner Fans das Auswärtsspiel in Bergamo durch dieses zweifelhafte Verhalten der Behörden nicht im Stadion verfolgen kann“.