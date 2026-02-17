BVB: Guirassy mit emotionaler Botschaft

Julius Schamburg 17.02.2026 • 21:40 Uhr Serhou Guirassy bringt den BVB in der Champions League früh in Führung. Der Stürmerstar jubelt emotional.

Serhou Guirassy hat Borussia Dortmund im Hinspiel der Playoffs in der Champions League gegen Atalanta Bergamo (JETZT im LIVETICKER) früh in Führung gebracht und danach mit einer emotionalen Jubelgeste Aufmerksamkeit erregt.

Nach einer Flanke von Schienenspieler Julian Ryerson stieg Guirassy im gegnerischen Sechzehner empor und köpfte ins rechte Eck zur 1:0-Führung ein (3.).

Der BVB-Stürmer zog anschließend sein Trikot nach oben und präsentierte sein Unterziehshirt - auf dem eine Botschaft zu lesen war.

„Aissata Guirassy. Möge er sie in seinem großen Paradies willkommen heißen“, stand dort geschrieben.