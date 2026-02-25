BVB in Bergamo: Can beginnt, Schlotterbeck zunächst draußen

SID 25.02.2026 • 18:06 Uhr Nico Schlotterbeck hatte zuletzt aufgrund muskulärer Probleme pausieren müssen.

Mit Kapitän Emre Can, aber ohne Leistungsträger Nico Schlotterbeck geht Borussia Dortmunds ins Playoff-Rückspiel bei Atalanta Bergamo. Schlotterbeck, der zuletzt wegen muskulärer Probleme pausiert hatte, sitzt zunächst auf der Bank. Dafür beginnt Can, er bildet mit Waldemar Anton und Ramy Bensebaini die defensive Dreierkette. Luca Reggiani rückt für Can aus der Startelf.

Ansonsten setzt Trainer Niko Kovac beim zweiten Vergleich mit den Italienern am Abend (18.45 Uhr/DAZN) auf bewährte Kräfte. Felix Nmecha und Jobe Bellingham spielen im zentralen Mittelfeld, Julian Ryerson und Daniel Svensson verteidigen rechts bzw. links.