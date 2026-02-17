BVB-Spiel wird später angepfiffen

Newsticker
Statt um 21.00 Uhr geht es nun um 21.15 Uhr los. In der Westfalenhalle findet zeitgleich ein Konzert von Herbert Grönemeyer statt.
Neue Anstoßzeit beim BVB
© IMAGO/Herbertz/SID/Nico Herbertz
SID
Statt um 21.00 Uhr geht es nun um 21.15 Uhr los. In der Westfalenhalle findet zeitgleich ein Konzert von Herbert Grönemeyer statt.

Wegen des dichten Verkehrs auf den Straßen rund um das Stadion wird das Play-off-Hinspiel von Borussia Dortmund in der Champions League gegen Atalanta Bergamo 15 Minuten später angepfiffen. Los geht es nun um 21.15 Uhr. Der Bus des BVB steckte ebenfalls im Stau fest, die Spieler und Trainer Niko Kovac erreichten das Stadion erst gegen 20.20 Uhr.

In der Westfalenhalle unmittelbar neben dem Stadion findet zeitgleich ein Konzert von Herbert Grönemeyer statt. Entsprechend waren auch viele Fans des Musikers unterwegs.

Der BVB will im Duell mit dem italienischen Spitzenteam den Grundstein für den Einzug ins Achtelfinale legen. Dafür benötigt er ein erfolgreiches Heimspiel, am kommenden Mittwoch (18.45 Uhr/DAZN) kommt es im Norden Italiens zur Entscheidung.

