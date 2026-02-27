Champions League: Dann spielt der FC Bayern im Achtelfinale

David Funk 27.02.2026 • 16:49 Uhr Am Nachmittag hat die UEFA die zeitgenaue Ansetzung der Champions-League-Achtelfinals bekannt gegeben. An diesen Tagen spielen die Bayern und Bayer Leverkusen.

Wenige Stunden nach der Auslosung stehen nun auch die zeitgenauen Terminierungen für die Champions-League-Achtelfinals fest. Der FC Bayern wird sein Gastspiel bei Atalanta Bergamo am Dienstag, dem 10. März, um 21.00 Uhr bestreiten. Die Partie wird von Amazon Prime Video übertragen.

Das Rückspiel findet am Mittwoch, dem 18. März, in der Allianz Arena statt. Auch in der bayerischen Landeshauptstadt wird die Kugel ab 21.00 Uhr rollen. Die Begegnung wird von DAZN übertragen.

Bayer empfängt Arsenal zu früherer Zeit

Bayer Leverkusens Herkulesaufgabe gegen Premier-League-Spitzenreiter Arsenal beginnt am Mittwoch, den 11. März. Die Partie in der BayArena beginnt bereits um 18.45 Uhr und läuft bei DAZN.