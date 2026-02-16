Champions League: Doppelter BVB-Schock: Nicht nur Schlotterbeck fällt aus!

Borussia Dortmund muss vor dem wichtigen Playoff-Hinspiel in der Champions League gegen Atalanta Bergamo am Dienstag auf zwei weitere Verteidiger verzichten.
Doppelter Verletzungsschock beim BVB
Wie der BVB bekannt gab, werden Nico Schlotterbeck und Niklas Süle beim Heimspiel gegen den italienischen Erstligisten ausfallen. Schlotterbeck laboriere an muskulären Problemen, Süle habe sich eine Oberschenkelverletzung zugezogen.
Es ist ein schwerer Schlag für die Borussia: Mit Emre Can und Filippo Mane fehlten zuletzt bereits zwei weitere Innenverteidiger. Mit Waldemar Anton und Ramy Bensebaini bleiben Trainer Niko Kovac noch zwei arrivierte Kräfte für das Abwehrzentrum.
Setzt Kovac jetzt auf einen Teenager?
Dazu kommt Luca Reggiani, der nun zu einer Option werden könnte. Über die B-Liste könnte dieser nachgemeldet werden. Der 18-Jährige feierte vor zwei Wochen gegen Wolfsburg sein Debüt und kam am Wochenende gegen Mainz (4:0) erstmals über 45 Minuten zum Einsatz.
Der ebenfalls erst 18 Jahre alte Elias Benkara gehört bereits zum CL-Kader. Auch Julian Ryerson könnte von der Schienen-Position in die Dreierkette rücken.
Ob Schlotterbeck und Süle nun länger ausfallen könnten, ließ Dortmund derweil offen.
Die Schwarz-Gelben stehen vor wichtigen Wochen. Nach dem Hinspiel gegen Bergamo wartet in der Bundesliga das Auswärtsspiel bei RB Leipzig. Dann entscheidet sich der Kampf um das Achtelfinale der Königsklasse in Italien - ehe wenige Tage später das Bundesliga-Topspiel gegen den FC Bayern auf dem Programm steht.