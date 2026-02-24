Champions League heute: Leverkusen - Olympiakos LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 24.02.2026 • 20:14 Uhr Bayer 04 Leverkusen empfängt heute Olympiakos Piräus. Der Anstoß ist um 21:00 Uhr in der BayArena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Wenn Bayer 04 Leverkusen am heutigen Dienstag (21.00 Uhr) Olympiakos Piräus in der BayArena empfängt, geht die Werkself mit einem klaren Vorteil in das Achtelfinal-Playoff der Champions League: Das Hinspiel in Griechenland wurde 2:0 gewonnen.

Für die Rheinländer spricht zudem die imposante Heimserie – in den letzten vier Partien in Leverkusen fiel jeweils bereits in der ersten Halbzeit ein Treffer für die Gastgeber, und seit drei Begegnungen gewann das Team von Trainer Kasper Hjulmand sogar beide Durchgänge, ohne einen einzigen Gegentreffer zuzulassen.

Dabei steht erstmals in dieser Saison Jonas Hofmann in der Königsklasse für Bayer auf dem Platz. In der Ligaphase hatte er nicht zum Kader gehört.Daneben verändert Hjulmand seine Startelf im Vergleich zur 0:1-Niederlage gegen Union Berlin in der Bundesliga auf vier Positionen. Im Sturm beginnt wieder Patrick Schick, Lucas Vázquez ersetzt Arthur.

Auch im Mittelfeld und der Abwehr routiert der Däne ordentlich durch, besonders auf der rechten Seite. Jarell Quansah und Exequiel Palacios stehen für die verletzten Loic Badé und Ezequiel Fernandez in der Startelf. Damit steht bis auf Hofmann die gleiche erste Elf wie im Hinspiel auf dem Platz.

Bayer Leverkusen vs. Olympiakos Piräus: Die offiziellen Aufstellungen

Leverkusen: Blaswich - Quansah, Andrich, Tapsoba - Lucas Vázquez, Palacios, García, Grimaldo - Hofmann, Schick, Maza

Piräus: Tzolakis - Rodinei, Retsos, Pirola, Ortega - Mouzakitis, Hezze, Dani García - Gelson Martins, Chiquinho - Taremi

Bayer: Schick das Gesicht der Offensive

Schick ist aktuell das Gesicht der Leverkusener Offensive: Der tschechische Torjäger traf in den vergangenen beiden Pflichtspielen und war auch in beiden letzten Heimauftritten erfolgreich.

Unter Hjulmand markiert Schick in der Königsklasse im Schnitt alle 107 Minuten ein Tor – ein Wert, den er bei keinem früheren Coach erreichte. Defensiv lief es am Wochenende allerdings nicht rund: Beim 0:1 in Berlin leistete sich Robert Andrich den entscheidenden Fehler, der den Union-Sieg einleitete. „So ein Fehler tut brutal weh“, erklärte der Ex-Union-Profi hinterher selbstkritisch.

In der Bundesliga rutschte Leverkusen dadurch auf Rang sechs ab, steht nun aber umso mehr in der Pflicht, die sichere Champions-League-Einnahme über den Europapokal zu festigen.

Kasper Hjulmand, der heute Abend auf der Bank der Gastgeber Platz nimmt, setzt auf ein ballbesitzorientiertes Spiel, in dem Aleix García eine Schlüsselrolle einnimmt: Mit 142 linienbrechenden Pässen liegt der Mittelfeldstratege in dieser Champions-League-Saison nur knapp hinter PSGs Vitinha.

Demgegenüber steht das intensive Pressing von Olympiakos: Unter José Luis Mendilibar führten die Griechen mit 3533 die meisten hohen Ballgewinne aller Teams in dieser Spielzeit. Im Hinspiel kamen sie auf beeindruckende 497 intensive Pressingsequenzen – ein Wert, den sonst nur Villarreal gegen die Werkself überbot. Das Aufeinandertreffen verspricht somit ein Ringen um Spielkontrolle und Pressingresistenz.

Historie und Rahmenbedingungen: Deutsche Heimstärke trifft griechische Auswärtsambition

Historisch betrachtet ist die Bilanz zwischen beiden Klubs in der Königsklasse ausgeglichen – je zwei Siege stehen zu Buche, doch das bislang einzige Duell auf deutschem Boden gewann Leverkusen 2002 mit 2:0. Olympiakos hat insgesamt nur eines von elf Gastspielen in Deutschland gewonnen und dabei nie ohne Gegentor gespielt. Dennoch reist das Team aus Piräus mit zwei Auswärtssiegen in Serie an und könnten erstmals in ihrer Europapokalgeschichte drei Auswärtserfolge am Stück feiern. Für Leverkusen kommt die Begegnung inmitten einer intensiven Phase: Die Auslosung zum DFB-Pokal bescherte den Rheinländern kürzlich ein Halbfinal-Heimspiel gegen den FC Bayern München – erneut ein Gigantenduell, nachdem die Münchner im Vorjahr im Achtelfinale am Hjulmand-Team gescheitert waren.

