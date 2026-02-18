Champions League heute live: Piräus - Leverkusen im TV, Liveticker & Livestream

Bayer Leverkusen will in den Playoffs der Champions League am Mittwochabend (ab 21 Uhr im SPORT1-Liveticker) gegen Olympiakos Piräus den Grundstein für den Einzug ins Achtelfinale legen.
Legt Bayer den Achtelfinal-Grundstein?
Als 16. der Ligaphase ist der Elf von Coach Kasper Hjulmand das Heimrecht im Rückspiel in der kommenden Woche sicher, im Georgios-Karaiskakis-Stadion in Piräus soll aber bereits im Hinspiel ein Erfolg her.
Die bisherige Bilanz der beiden Teams: Zwei der drei Duelle entschieden die Griechen für sich, zuletzt erst am 7. Spieltag der laufenden Ligaphase mit 2:0. Ein schlechtes Omen?
Champions-League-Playoffs heute LIVE: So verfolgen Sie Piräus - Leverkusen
- TV: -
- Livestream: DAZN
- Liveticker: SPORT1
Piräus geht mit breiter Brust in die Partie: Die Rot-Weißen haben ihre letzten drei Champions-League-Spiele gewonnen und könnten nun erstmals in ihrer langen Europapokalhistorie vier Siege in Serie verbuchen.
Leverkusen reist mit Rückenwind an
Die Werkself kommt mit einem 4:0-Bundesligasieg gegen den FC St. Pauli im Gepäck nach Piräus. Hjulmand rotierte dabei auf fünf Positionen, schonte Leistungsträger frühzeitig und stellte danach zufrieden fest: „Wir haben 90 Minuten lang ein solides Spiel gemacht.“
Dennoch mahnt die Statistik zur Vorsicht: Seit der Jahrtausendwende wartet Leverkusen in Griechenland auf einen Pflichtspielsieg (zwei Remis, zwei Niederlagen) und blieb in drei dieser vier Begegnungen ohne eigenen Torerfolg. Ein Mutmacher: Die Offensive trifft derzeit verlässlich früh – in den letzten zehn Pflichtspielen fiel je ein Tor in der ersten Halbzeit.
Bayer-Defensivmann mit Rekord - doch Olympiakos macht Druck
Taktisch verspricht die Partie einen packenden Schlagabtausch zwischen Leverkusens Ballzirkulation und dem kompromisslosen Pressing der Hausherren. Aleix García führt mit 133 linienbrechenden Pässen die laufende CL-Statistik an, während Innenverteidiger Loïc Badé unter hohem Gegnerdruck 78 Prozent seiner progressiven Zuspiele an den Mann brachte – Ligarekord für einen Abwehrspieler.
Genau dort aber setzt Olympiakos an: Die Griechen erzwingen die meisten hohen Ballgewinne (90) und werden versuchen, Bayers Aufbau früh zu stören.
Wird Olympiakos Piräus gegen Bayer 04 Leverkusen heute im Free-TV übertragen?
Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.
Champions League heute: Wo wird OLY gegen B04 im TV & Stream übertragen?
Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.
Champions League: Olympiakos Piräus gegen Bayer 04 Leverkusen im Liveticker bei SPORT1 verfolgen
Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Olympiakos Piräus gegen Bayer 04 Leverkusen im Liveticker bei SPORT1.
Möchten Sie auch andere Champions League-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.