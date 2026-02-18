Champions League heute live: Piräus - Leverkusen im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 18.02.2026 • 18:00 Uhr Bayer Leverkusen will bei Olympiakos Piräus den Grundstein für das Erreichen des Achtelfinals in der Champions League legen. Gelingt der Werkself ein erster Playoff-Erfolg?

Bayer Leverkusen will in den Playoffs der Champions League am Mittwochabend (ab 21 Uhr im SPORT1-Liveticker) gegen Olympiakos Piräus den Grundstein für den Einzug ins Achtelfinale legen.

Als 16. der Ligaphase ist der Elf von Coach Kasper Hjulmand das Heimrecht im Rückspiel in der kommenden Woche sicher, im Georgios-Karaiskakis-Stadion in Piräus soll aber bereits im Hinspiel ein Erfolg her.

Die bisherige Bilanz der beiden Teams: Zwei der drei Duelle entschieden die Griechen für sich, zuletzt erst am 7. Spieltag der laufenden Ligaphase mit 2:0. Ein schlechtes Omen?

Champions-League-Playoffs heute LIVE: So verfolgen Sie Piräus - Leverkusen

TV : -

: - Livestream : DAZN

: DAZN Liveticker: SPORT1

Piräus geht mit breiter Brust in die Partie: Die Rot-Weißen haben ihre letzten drei Champions-League-Spiele gewonnen und könnten nun erstmals in ihrer langen Europapokalhistorie vier Siege in Serie verbuchen.

Leverkusen reist mit Rückenwind an

Die Werkself kommt mit einem 4:0-Bundesligasieg gegen den FC St. Pauli im Gepäck nach Piräus. Hjulmand rotierte dabei auf fünf Positionen, schonte Leistungsträger frühzeitig und stellte danach zufrieden fest: „Wir haben 90 Minuten lang ein solides Spiel gemacht.“

Dennoch mahnt die Statistik zur Vorsicht: Seit der Jahrtausendwende wartet Leverkusen in Griechenland auf einen Pflichtspielsieg (zwei Remis, zwei Niederlagen) und blieb in drei dieser vier Begegnungen ohne eigenen Torerfolg. Ein Mutmacher: Die Offensive trifft derzeit verlässlich früh – in den letzten zehn Pflichtspielen fiel je ein Tor in der ersten Halbzeit.

Bayer-Defensivmann mit Rekord - doch Olympiakos macht Druck

Taktisch verspricht die Partie einen packenden Schlagabtausch zwischen Leverkusens Ballzirkulation und dem kompromisslosen Pressing der Hausherren. Aleix García führt mit 133 linienbrechenden Pässen die laufende CL-Statistik an, während Innenverteidiger Loïc Badé unter hohem Gegnerdruck 78 Prozent seiner progressiven Zuspiele an den Mann brachte – Ligarekord für einen Abwehrspieler.

Genau dort aber setzt Olympiakos an: Die Griechen erzwingen die meisten hohen Ballgewinne (90) und werden versuchen, Bayers Aufbau früh zu stören.

Wird Olympiakos Piräus gegen Bayer 04 Leverkusen heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Champions League heute: Wo wird OLY gegen B04 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Champions League: Olympiakos Piräus gegen Bayer 04 Leverkusen im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Olympiakos Piräus gegen Bayer 04 Leverkusen im Liveticker bei SPORT1.