Atalanta - BVB: CL-Playoffs LIVE im TV, Livestream & Liveticker

SPORT1 25.02.2026 • 15:45 Uhr Atalanta Bergamo empfängt heute Borussia Dortmund. Der Anstoß ist um 18:45 Uhr in der New Balance Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Heute Abend empfängt Atalanta Bergamo Borussia Dortmund in der New Balance Arena zum Playoff-Rückspiel der UEFA Champions League (ab 18.45 Uhr im LIVETICKER). Auf der Trainerbank der Gastgeber sitzt Raffaele Palladino, während BVB-Coach Niko Kovac die Dortmunder betreut.

Die Partie wird vom spanischen Unparteiischen José María Sánchez Martínez geleitet. Für Dortmund geht es darum, das 2:0 aus dem Hinspiel zu verteidigen; Atalanta braucht einen Sieg mit mindestens drei Toren Unterschied, um die Statistik gegen die Schwarz-Gelben (bisher ein Remis, zwei Niederlagen) geradezurücken.

Champions-League-Playoffs heute LIVE: So verfolgen Sie Atalanta - BVB

Free-TV : -

: - Livestream : DAZN

: DAZN Liveticker: SPORT1

Die Lombarden können sich normalerweise auf ihr Publikum verlassen: In den letzten fünf Heimspielen fielen jeweils mindestens drei Treffer, und in sieben Heimpartien in Folge traf Atalanta schon vor der Pause.

Allerdings hat die Mannschaft von Palladino die letzten drei Champions-League-Spiele allesamt verloren – eine vierte Pleite in Serie wäre Vereinsnegativrekord. Historisch spricht ebenfalls wenig für eine Wende: In den vergangenen vier K.-o.-Duellen großer Europapokalwettbewerbe schied Atalanta jedes Mal aus, wenn das Hinspiel verloren ging, und nur 15 Teams konnten in der Champions League jemals einen Zwei-Tore-Rückstand aus dem Hinspiel noch drehen.

Dortmund reist mit komfortablem Polster an

Borussia Dortmund hat auswärts in Italien zuletzt selten gewonnen (ein Sieg aus den vergangenen acht Gastspielen), doch das 2:0 aus dem Hinspiel vermittelt Sicherheit: In sieben von neun Champions-League-K.-o.-Runden nach einem Hinspielsieg kamen die Westfalen weiter – scheiterten jedoch, wenn der Vorsprung lediglich ein Tor betrug.

Auswärts blieb der BVB in drei der letzten fünf Königsklassen-Partien allerdings nicht ohne Gegentor und kassierte dabei sogar vier Treffer. Die Dortmunder gehen mit der Serie von fünf Partien in Folge mit Torerfolg vor der Pause in das Duell, in dem erneut Serhou Guirassy starten dürfte, der im Hinspiel traf und in 23 Champions-League-Partien bereits an 24 Toren beteiligt war.

BVB-News: Bellinghams Aufschwung und Silvas Erlösung

Im Dortmunder Mittelfeld hat sich Sommer-Neuzugang Jobe Bellingham festgespielt. Der 20-Jährige profitierte zwar von der Wadenverletzung Marcel Sabitzers, überzeugte aber in den vergangenen neun Pflichtspielen mit Konstanz und verbesserter Passqualität – laut Kovac „ein Vollprofi, der sich täglich verbessern will“.

In der Offensive hat Fabio Silva nach seinem späten Bundesliga-Ausgleich in Leipzig weiteres Selbstvertrauen getankt; Teamkollege Serhou Guirassy, ebenfalls Torschütze im Hinspiel, bleibt mit fünf Treffern in den letzten vier Ligaspielen die verlässlichste Torquelle. Dortmunds jüngste Systemumstellungen (5:3-2 vs. 5:2-3) unterstreichen Kovacs Bemühungen, das Zentrum zu stärken – ein Bereich, in dem Atalanta mit intensiver Pressingarbeit antworten dürfte.

