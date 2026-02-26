"Der Tanz geht weiter": Lob für entscheidenden Vinícius

SID 26.02.2026 • 05:45 Uhr Nach dem Rassismus-Eklat im Hinspiel steht im Rückspiel mehr der Sport im Vordergrund.

Er traf - und tanzte: Starangreifer Vinícius Júnior hat eine Woche nach dem Rassismus-Eklat von Lissabon Taten auf dem Platz sprechen lassen. "Der Tanz geht weiter", schrieb der 25-Jährige Brasilianer am späten Donnerstagabend zu seinem Post bei Instagram, in den er neben seinem Jubel an der Eckfahne auch ein Schwarz-Weiß Bild mit einem Anti-Rassismus-Banner der Fans im Hintergrund packte.

Von Real Madrids Trainer Álvaro Arbeloa gab es nach dem 2:1 (1:1)-Erfolg im Playoff-Rückspiel der Champions League gegen Benfica ein Sonderlob für den letztlich entscheidenden Mann."Er hat ein großartiges Spiel gemacht, mit einem Tor, und jedes Mal, wenn er sich dem Tor nähert, Gefahr heraufbeschworen", sagte Arbeloa: "Hoffentlich bleibt er weiterhin auf diesem Niveau."

In der 80. Spielminute schloss Vini Jr. einen Real-Angriff überlegt ab und brachte den Favoriten endgültig auf Kurs Achtelfinale. Im Rückspiel stand dabei der Sport im Mittelpunkt. Im Hinspiel (1:0) eine Woche zuvor war es dagegen zum Eklat gekommen. Benfica-Profi Gianluca Prestianni soll Vinícius nach dessen Traumtor beleidigt haben, er wurde vorläufig gesperrt, reiste aber dennoch mit nach Madrid. Im Bernabéu prangte vor dem Rückspiel ein großes Plakat: "Nein zu Rassismus."