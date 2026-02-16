Die Abwehrsorgen von Borussia Dortmund haben sich vor wegweisenden Tagen dramatisch verschärft. Sowohl Nico Schlotterbeck als auch Niklas Süle fallen für das Playoff-Hinspiel in der Champions League gegen Atalanta Bergamo am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) aus. Das teilte der Fußball-Bundesligist am Montag mit.
Dortmund gegen Bergamo ohne Schlotterbeck und Süle
Der BVB muss in der Abwehr mit einer Notlösung ran.
Fällt aus: Nico Schlotterbeck
© IMAGO/SID/Christian Schroedter
Abwehrchef Schlotterbeck (muskuläre Probleme) und Niklas Süle (Oberschenkelverletzung) fehlten am Vormittag beim Abschlusstraining und sind keine Option. Da auch Emre Can und Filippo Mane verletzt ausfallen, wird voraussichtlich - wie schon in der zweiten Halbzeit des Ligaspiels gegen den FSV Mainz 05 (4:0) - der über die B-Liste nachgemeldete Luca Reggiani (18) spielen müssen. Der junge Italiener war am Freitag erstmals vor der Südtribüne aufgelaufen.