Gute BVB-Nachrichten nicht nur bei Schlotterbeck!

Die beiden Leistungsträger hoffen auf eine Rückkehr. Doch die finale Entscheidung steht noch aus.

Borussia Dortmund darf im Play-off-Rückspiel der Champions League bei Atalanta Bergamo auf einen Einsatz von Innenverteidiger Nico Schlotterbeck und Kapitän Emre Can hoffen. Schlotterbeck und Can standen beim Abschlusstraining am Dienstag mit auf dem Platz.

„Ob die beiden für das Rückspiel in Italien im Kader stehen, entscheidet sich kurzfristig“, schrieb der BVB auf X. Am Nachmittag fliegt der BVB nach Italien, wo es am Mittwoch (18.45 Uhr) um den Einzug ins Achtelfinale der Königsklasse geht.

Schlotterbeck fit? Nach Bergamo wartet Bayern

Am Wochenende hatte Trainer Niko Kovac in Leipzig (2:2) seinen Verzicht auf Schlotterbeck als „Vorsichtsmaßnahme“ begründet. Can, der wie Schlotterbeck bereits das Hinspiel gegen Bergamo verpasst hatte, fehlte zuletzt wegen Adduktorenproblemen.