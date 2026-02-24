Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Champions League
Champions League
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
TEAMS
Champions League>

Gute BVB-Nachrichten nicht nur bei Schlotterbeck!

BVB-Hoffnung bei Schlotterbeck und Can

Die beiden Leistungsträger hoffen auf eine Rückkehr. Doch die finale Entscheidung steht noch aus.
Gute Nachrichten beim BVB. Vor dem Duell mit Atalanta Bergamo durfte Niko Kovac zwei Rückkehrer im Training begrüßen. Vor allem im Hinblick auf das Spiel gegen den FC Bayern könnten die beiden Akteure essenziell werden.
SID
Die beiden Leistungsträger hoffen auf eine Rückkehr. Doch die finale Entscheidung steht noch aus.

Borussia Dortmund darf im Play-off-Rückspiel der Champions League bei Atalanta Bergamo auf einen Einsatz von Innenverteidiger Nico Schlotterbeck und Kapitän Emre Can hoffen. Schlotterbeck und Can standen beim Abschlusstraining am Dienstag mit auf dem Platz.

„Ob die beiden für das Rückspiel in Italien im Kader stehen, entscheidet sich kurzfristig“, schrieb der BVB auf X. Am Nachmittag fliegt der BVB nach Italien, wo es am Mittwoch (18.45 Uhr) um den Einzug ins Achtelfinale der Königsklasse geht.

Schlotterbeck fit? Nach Bergamo wartet Bayern

Am Wochenende hatte Trainer Niko Kovac in Leipzig (2:2) seinen Verzicht auf Schlotterbeck als „Vorsichtsmaßnahme“ begründet. Can, der wie Schlotterbeck bereits das Hinspiel gegen Bergamo verpasst hatte, fehlte zuletzt wegen Adduktorenproblemen.

Dortmund reist mit einem 2:0-Vorsprung aus dem Hinspiel nach Bergamo. Am Samstag steht der Bundesliga-Kracher gegen Rekordmeister Bayern München an.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite